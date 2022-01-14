Феттель может заменить Хэмилтона в Mercedes

Существует вероятность ухода британца из немецкой команды

Себастьян Феттель / фото - dw.com

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер заявил, что пилот Aston Martin Себастьян Феттель, может перейти в Mercedes в случае ухода из немецкой команды семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Шумахера цитиурет Sky Germany:

«У него богатый опыт, к тому же он показывает отменную скорость, и, прежде всего, знает автомобиль Mercedes. Думаю, что концепции у обеих команд схожи. Кроме того, смена персонала в Aston Martin может оказаться не идеальной для Себастьяна. Мне кажется, что Отмар Шафнауэр и Себастьян отлично ладили друг с другом».

Главным кандидатом на замену Льюиса Хэмилтона в Mercedes является Эстебан Окон. Также место британца может занять Пьер Гасли из Alpha Tauri.