Феттель рассказал, в чем Мик Шумахер похож на своего отца Михаэля
Феттель может заменить Хэмилтона в Mercedes
Существует вероятность ухода британца из немецкой команды
Себастьян Феттель / фото - dw.com
Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер заявил, что пилот Aston Martin Себастьян Феттель, может перейти в Mercedes в случае ухода из немецкой команды семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.
Шумахера цитиурет Sky Germany:
«У него богатый опыт, к тому же он показывает отменную скорость, и, прежде всего, знает автомобиль Mercedes. Думаю, что концепции у обеих команд схожи. Кроме того, смена персонала в Aston Martin может оказаться не идеальной для Себастьяна. Мне кажется, что Отмар Шафнауэр и Себастьян отлично ладили друг с другом».
Главным кандидатом на замену Льюиса Хэмилтона в Mercedes является Эстебан Окон. Также место британца может занять Пьер Гасли из Alpha Tauri.
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