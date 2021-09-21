Сайнс: «Дубль McLaren – максимально плохой результат для Ferrari»
Сайнс: «Я хочу стать не Баррикелло, а чемпионом Формулы-1»
Пилот Ferrari не намерен повторять путь бразильца
Карлос Сайнс / фото - newsdirectory3.com
Испанский гонщик Ferrari Карлос Сайнс не намерен повторять путь бразильца Рубенса Баррикелло – двукратного вице-чемпиона Формулы-1 в составе Скудерии.
Испанца цитирует tr.motorsport.com:
«Был бы я рад стать Баррикелло? Конечно, нет. Я хочу однажды стать чемпионом мира. Ради этого я работаю над собой каждый день. Время покажет, получится у меня или нет».
Карлос Сайнс прокомментировал результат McLaren на Гран-при Италии.
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