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Сайнс: «Я хочу стать не Баррикелло, а чемпионом Формулы-1»

Пилот Ferrari не намерен повторять путь бразильца
Автоспорт Формула-1
19:55
Сайнс: «Я хочу стать не Баррикелло, а чемпионом Формулы-1»
Карлос Сайнс / фото - newsdirectory3.com

Испанский гонщик Ferrari Карлос Сайнс не намерен повторять путь бразильца Рубенса Баррикелло – двукратного вице-чемпиона Формулы-1 в составе Скудерии.

Испанца цитирует tr.motorsport.com:

«Был бы я рад стать Баррикелло? Конечно, нет. Я хочу однажды стать чемпионом мира. Ради этого я работаю над собой каждый день. Время покажет, получится у меня или нет».

Карлос Сайнс прокомментировал результат McLaren на Гран-при Италии.

Рене Тер Велде
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