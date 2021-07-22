Шумахер: «Контракт Хэмилтона означает, что Ферстаппен отказал Mercedes»

Экс-пилот Формулы-1 нашел причину подписания двухлетнего соглашения между британцем и немецкой командой



Льюис Хэмилтон / фото - Getty Images

Эксперт и бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер в интервью Bild объяснил причину подписания двухлетнего соглашения между Льюисом Хэмилтоном и Mercedes.

Ральф предположил, что чемпионам мира не удалось переманить Макса Ферстаппена из Red Bull, поэтому им пришлось договариваться с Хэмилтоном.

«С моей точки зрения, это означает, что Макс отказал Mercedes. Думаю, Mercedes надеялся на совершенно другое будущее с Максом. Теперь этот вариант отпал, и Льюис, видимо, оказался единственной альтернативой».

Ральф Шумахер призвал Mercedes позаботиться о собственном будущем и пригласить Джорджа Расселла из Williams.