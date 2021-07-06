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Шумахер: «Mercedes нужно думать о будущем после Хэмилтона и пригласить Расселла»

Экс-пилот Формулы-1 считает, что Джордж станет новым гонщиком немецкой команды
Автоспорт Формула-1
16:00
Шумахер: «Mercedes нужно думать о будущем после Хэмилтона и пригласить Расселла»
Джордж Расселл / фото - f1tracktalk.com

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер призвал Mercedes позаботиться о собственном будущем и пригласить Джорджа Расселла из Williams, сообщает Sky Deutschland.

Льюис Хэмилтон подписал новый двухлетний контракт с командой. Основными кандидатами на второй кокпит являются Расселл и Валттери Боттас.

«Не могу представить, что Хэмилтон сохранил большое влияние на кадровые вопросы. Думаю, Mercedes в первую очередь нужно думать о будущем после Хэмилтона. Так что, похоже, Джордж Расселл станет новым гонщиком команды. На рынке не так много пилотов, а Валттери Боттас, думаю, не вариант для Mercedes.

Два года пролетят быстро, а для роста в команде гонщику требуется много времени. Поэтому важно сделать молодого пилота вроде Расселла напарником Хэмилтона. Даже при наличии скорости необходимо привыкнуть к коллективу. Если говорить о темпе, то Расселл уже доказал, что не уступает Боттасу, если не превосходит его».

Льюис Хэмилтон сомневается, что новинки, которые Mercedes должен привезти на Гран-при Великобритании, помогут команде нивелировать отставание от Red Bull.

Рене Тер Велде
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Теги

Льюис Хэмилтон Джордж Расселл Валттери Боттас Mercedes Williams

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