Шумахер: «Mercedes нужно думать о будущем после Хэмилтона и пригласить Расселла»

Джордж Расселл / фото - f1tracktalk.com

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер призвал Mercedes позаботиться о собственном будущем и пригласить Джорджа Расселла из Williams, сообщает Sky Deutschland.

Льюис Хэмилтон подписал новый двухлетний контракт с командой. Основными кандидатами на второй кокпит являются Расселл и Валттери Боттас.

Два года пролетят быстро, а для роста в команде гонщику требуется много времени. Поэтому важно сделать молодого пилота вроде Расселла напарником Хэмилтона. Даже при наличии скорости необходимо привыкнуть к коллективу. Если говорить о темпе, то Расселл уже доказал, что не уступает Боттасу, если не превосходит его».