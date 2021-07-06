Шумахер: «Mercedes нужно думать о будущем после Хэмилтона и пригласить Расселла»
Эксперт немецкого Sky и бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер призвал Mercedes позаботиться о собственном будущем и пригласить Джорджа Расселла из Williams, сообщает Sky Deutschland.
Льюис Хэмилтон подписал новый двухлетний контракт с командой. Основными кандидатами на второй кокпит являются Расселл и Валттери Боттас.
«Не могу представить, что Хэмилтон сохранил большое влияние на кадровые вопросы. Думаю, Mercedes в первую очередь нужно думать о будущем после Хэмилтона. Так что, похоже, Джордж Расселл станет новым гонщиком команды. На рынке не так много пилотов, а Валттери Боттас, думаю, не вариант для Mercedes.
Два года пролетят быстро, а для роста в команде гонщику требуется много времени. Поэтому важно сделать молодого пилота вроде Расселла напарником Хэмилтона. Даже при наличии скорости необходимо привыкнуть к коллективу. Если говорить о темпе, то Расселл уже доказал, что не уступает Боттасу, если не превосходит его».
Льюис Хэмилтон сомневается, что новинки, которые Mercedes должен привезти на Гран-при Великобритании, помогут команде нивелировать отставание от Red Bull.
Комментарии 0