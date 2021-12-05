Шумахер: «У Ферстаппена нет шансов на титул»
Шумахер попал в аварию по ходу Гран-при Саудовской Аравии
Немец не сможет продолжить выступления в гонке
Мик Шумахер / фото - nau.ch
Гонщик Haas Мик Шумахер попал в аварию по ходу Гран-при Саудовской Аравии.
SAFETY CAR (LAP 10/50)— Formula 1 (@F1) December 5, 2021
Mick Schumacher crashes heavily and the Safety Car comes out
He reports he is okay over the radio #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/H4mZXyZjMs
Немецкий пилот не справился с управлением болида и врезался в стену во время прохождения поворота. В результате аварии на трассе появилась машина безопасности.
Шумахер сразу связался с командой и сообщил, что не пострадал в столкновении. При этом пилот Haas не сможет продолжить выступления в гонке.
Результаты квалификации к Гран-при Саудовской Аравии.
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