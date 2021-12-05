Шумахер попал в аварию по ходу Гран-при Саудовской Аравии

Немец не сможет продолжить выступления в гонке

Мик Шумахер / фото - nau.ch

Гонщик Haas Мик Шумахер попал в аварию по ходу Гран-при Саудовской Аравии.

SAFETY CAR (LAP 10/50)



Mick Schumacher crashes heavily and the Safety Car comes out



He reports he is okay over the radio #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/H4mZXyZjMs — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Немецкий пилот не справился с управлением болида и врезался в стену во время прохождения поворота. В результате аварии на трассе появилась машина безопасности.

Шумахер сразу связался с командой и сообщил, что не пострадал в столкновении. При этом пилот Haas не сможет продолжить выступления в гонке.

Результаты квалификации к Гран-при Саудовской Аравии.