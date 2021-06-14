Mercedes позволит доработать Боттасу до конца контракта
Советник Red Bull – о замене Боттаса на Рассела: «Это будет логичным шагом для Mercedes»
Марко считает, что единственная возможность для Боттаса остаться в Ф-1 – вернуться в WIlliams
Хельмут Марко / Фото: formulaone.news
Советник Red Bull по автоспорту Хельмут Марко
прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой в сезоне-2022 на место пилота Mercedes Валттери Боттаса придет гонщик Williams Джордж Расселл.
Слова Марко приводит GPBlog со ссылкой на Sport1:
Замена будет логичным шагом. Нельзя держать его в стороне слишком долго. Иначе спонсорство Расселла не будет иметь смысла. Даже если Хэмилтон будет не рад такому развитию событий, это логично.
Думаю, для Боттаса единственным вариантом будет Williams. У нас для него места нет.
Напомним, что Рассел надеется завершить переговоры по контракту с «серебряными стрелами» до начала летнего переыва.
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