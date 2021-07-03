Стало известно, сколько Хэмилтон будет зарабатывать по новому контракту

Mercedes вернули гонщику зарплату, которую он получал до коронавируса

Льюис Хэмилтон / фото - Getty Images

Mercedes подписал новый контракт с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.

По информации портала ВВС, британец до 2023 года будет получать по 55 миллионов долларов (40 миллионов фунтов) ежегодно.

Таким образом, стало ясно, что пилот не пошел на урезание зарплаты, как предполагали некоторые СМИ. После снижения в 2020-м из-за пандемии заработок Льюиса вернется к значению, которое было до пандемии коронавируса.

Третью практику Гран-при Австрии выиграл Макс Ферстаппен.