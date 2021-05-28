Старт сезона-2021 – худший для Боттаса за все время выступлений гонщика за Mercedes

В пяти стартовых гонках этого года Боттас сумел лишь трижды добраться до финиша

Валттери Боттас / фото - formula1.com

Старт нынешнего сезона получился худшим для Валттери Боттаса за все время его выступлений за Mercedes.

В пяти стартовых гонках сезона-2021 Боттас сумел лишь трижды добраться до финиша и заработал в общей сложности 47 очков. Это самый слабый результат за пять сезонов, которые Боттас провел в Mercedes.

В пяти стартовых гонках сезона-2017 Боттас заработал 63 очка, в сезоне-2018 – 58, в 2019 году – сразу 105 очков, а в 2020-м на счету финна было 73 очка.

Mercedes снял колесо с болида Валттери Боттаса спустя четыре дня после Гран-при Монако.