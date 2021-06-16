Судьба Боттаса в Mercedes будет решена до 4 июля

Финна может заменить Джордж Рассел

Валттери Боттас / фото - Getty Images

Руководство Mercedes должно до второй гонки в Австрии принять решение по поводу дальнейшей судьбы Валттери Боттаса.

По информации издания RTL, именно после 4 июля финна в команде может заменить пилот Williams Джордж Рассел. Данная дата выбрана для того, чтобы Боттас имел достаточно времени на поиск места в другой команде. У гонщика есть вариант.

Сообщается также, что глава «трехлучевых» Тото Вольфф проведет переговоры с Валттери по ходу гоночного уик-энда во Франции на этой неделе.

Ранее Рассел высказался о контракте c Mercedes.