Советник Red Bull – о замене Боттаса на Рассела: «Это будет логичным шагом для Mercedes»
Судьба Боттаса в Mercedes будет решена до 4 июля
Финна может заменить Джордж Рассел
Валттери Боттас / фото - Getty Images
Руководство Mercedes должно до второй гонки в Австрии принять решение по поводу дальнейшей судьбы Валттери Боттаса.
По информации издания RTL, именно после 4 июля финна в команде может заменить пилот Williams Джордж Рассел. Данная дата выбрана для того, чтобы Боттас имел достаточно времени на поиск места в другой команде. У гонщика есть вариант.
Сообщается также, что глава «трехлучевых» Тото Вольфф проведет переговоры с Валттери по ходу гоночного уик-энда во Франции на этой неделе.
Ранее Рассел высказался о контракте c Mercedes.
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