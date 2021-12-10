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Такого не было почти 50 лет. С чем Ферстаппен и Хэмилтон подходят к финальной гонке сезона

Битва, в которой решится судьба титула, состоится в Абу-Даби
Автоспорт Формула-1
17:28
Такого не было почти 50 лет. С чем Ферстаппен и Хэмилтон подходят к финальной гонке сезона Превью
Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен / Фото - F1

Сезон-2021 в Формуле-1 получается самым интригующим за последние годы. Перед заключительной гонкой чемпионата в ОАЭ два претендента на титул – Макс Фертаппен из Red Bull и Льюис Хэмилтон из Mercedes – набрали равное количество очков (по 369,5). За всю историю «королевских автогонок» такое случалось всего раз – в 1974 году с одинаковым количеством баллов к финальной гонке подошли Эмерсон Фиттипальди и Клэй Регаццони. В более поздние годы перед заключительным этапом тоже бывала максимальная интрига – в 1994 и 1997 годах Михаэля Шумахера разделяло всего одно очко с Дэймоном Хиллом и Жаком Вильневым соответственно.

Болельщики любят, когда все просто. На этот раз сложилась именно такая ситуация – кто финиширует выше в десятке, тот и станет чемпионом. Если же оба гонщика сойдут с дистанции или финишируют вне топ-10, тот титул достанется Ферстаппену за счет большего количества побед. Единственным исключением может быть девятое место Хэмилтона и десятое Ферстаппена, но с лучшим кругом – тогда титул тоже достанется нидерландцу. Но, согласитесь, такой расклад крайне маловероятен.

После скандальной гонки в Саудовской Аравии в среде болельщиков сразу вырисовался вариант – Ферстаппену достаточно вынести Хэмилтона с трассы и сойти самому (что необязательно), чтобы стать чемпионом. Но все сладкие мысли о легкой победе нидерландца развеял гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси, который накануне этапа опубликовал традиционные документы, в которых дополнительно сослался на пункты правил Международного спортивного кодекса ФИА, в которых говорится, что за неспортивное поведение участник может лишиться очков.

Пункт 12.4.5

«Во всех чемпионатах, кубках, соревнованиях, трофеях или сериях под эгидой ФИА стюарды могут выносить следующие штрафы: отстранение от одного или более этапов, снятие очков в чемпионате, кубке, соревновании, трофее или серии».

Так что Макс действительно может потерять некоторое количество или даже все (что для него в текущей ситуации, в принципе, равноценно), если решится протаранить Льюиса.

Кстати, такая ситуация уже была в упомянутом сезоне-1997, когда Шумахера, ведя в одно очко перед заключительным этапом, выбил Жака Вильнева и был лишен всех баллов, которые он завоевал в том чемпионате. Вместе с титулом, разумеется.

Перед финальным боем шансы абсолютно равны. В последние годы на трассе в Абу-Даби преимущество было у болидов Mercedes, но стоит учитывать, что тогда эта гонка носила скорее выставочный и расслабленный характер – судьба чемпионства становилась известной задолго до нее. Этим же можно объяснить и победу Ферстаппена в 2020 году в ОАЭ – делать из этого больших выводов не стоит. Сейчас ситуация совсем другая.

В первой практике победил Ферстаппен, а во второй он не попал даже в топ-3, в то время как Хэмилтон показал лучшее время. Макс доказывает, что способен бороться на более удобных для соперника трассах, как это было на прошлой неделе в Саудовской Аравии – там тоже изначально большое преимущество отдавали британцу.

Скорее всего, мы снова увидим в деле агрессивный стиль вождения Ферстаппена, но для него главное не перейти черту, чтобы снова не пришлось на первый план выходить судьям, как это было на прошлом уик-энде. Сам Макс по-прежнему считает те наказания несправедливыми и только подогревает интригу, одновременно создавая давление на судей:

«Критикуют почему-то всегда только меня. Мне же кажется несправедливым то, что ко мне относятся иначе, чем к другим гонщикам. Очевидно, что некоторым другим пилотам дозволяется делать то, за что меня штрафуют. Мне это кажется проблемой.

Честно говоря, я прошу только об одном: честного и справедливого отношения ко всем, чего прямо сейчас, очевидно, мы не видим. Но, как я уже говорил, мне не кажется, что я действовал неправильно. И если такие действия других пилотов не считаются нарушением, то почему тогда должен меняться я, если другим так действовать разрешается? Я считаю, что всем должны разрешать так бороться».

Фото - twitter.com/F1
Фото - twitter.com/F1

Сам же Льюис вынужден отбиваться от вопросов по поводу возможной атаки за пределами правил от соперника, но уверен, что судьи в таких ситуациях его не обидят и разберутся по справедливости:

«Я не трачу энергию на такие вещи. В конечном счете я полагаю, что гонщики приезжают за победой. Хочется верить, что все намерены бороться честно, поэтому я стану зацикливаться на этом».

Победа очень ценна для обоих. Ферстаппен может впервые стать чемпионом мира и прервать гегемонию Хэмилтона. Триумф Льюиса станет для него восьмым в карьере, благодаря чему он побьет исторический рекорд Михаэля Шумахера.

В этом сезоне Формула-1 отыгралась сполна за отсутствие интриги в минувшие годы – от решающей гонки будет зависеть многое. Можно не сомневаться, что ее будут смотреть, в том числе, и те, кто за весь сезон не посмотрел ни одного этапа – любые фанаты очень падки на интригу. Двум выдающимся гонщикам остается не разочаровать.

Александр Черненко
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Макс Ферстаппен Льюис Хэмилтон

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