Такого не было почти 50 лет. С чем Ферстаппен и Хэмилтон подходят к финальной гонке сезона

Сезон-2021 в Формуле-1 получается самым интригующим за последние годы. Перед заключительной гонкой чемпионата в ОАЭ два претендента на титул – Макс Фертаппен из Red Bull и Льюис Хэмилтон из Mercedes – набрали равное количество очков (по 369,5). За всю историю «королевских автогонок» такое случалось всего раз – в 1974 году с одинаковым количеством баллов к финальной гонке подошли Эмерсон Фиттипальди и Клэй Регаццони. В более поздние годы перед заключительным этапом тоже бывала максимальная интрига – в 1994 и 1997 годах Михаэля Шумахера разделяло всего одно очко с Дэймоном Хиллом и Жаком Вильневым соответственно.

Болельщики любят, когда все просто. На этот раз сложилась именно такая ситуация – кто финиширует выше в десятке, тот и станет чемпионом. Если же оба гонщика сойдут с дистанции или финишируют вне топ-10, тот титул достанется Ферстаппену за счет большего количества побед. Единственным исключением может быть девятое место Хэмилтона и десятое Ферстаппена, но с лучшим кругом – тогда титул тоже достанется нидерландцу. Но, согласитесь, такой расклад крайне маловероятен.

