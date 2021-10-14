В Red Bull удивлены прогрессом Mercedes на финише сезона

Хельмут Марко не знает, за счет чего «серебряные стрелы» стали столь быстрыми

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Советник Red Bull Хельмут Марко признался, что в стане «быков» пока не понимаю, за счет чего Mercedes имел перед ними преимущество на Гран-при Турции. Слова Марко приводит GrandPX:

«Не думаю, что «Мерседес» сделал что-то незаконное, но нам надо будет выяснить, почему они вдруг стали такими быстрыми. Дело только в двигателе или в чем-то еще? Теперь мы должны работать день и ночь, чтобы раскрыть секрет и противостоять ему. Все зависит от нас. Если разница в производительности останется такой же, как в Стамбуле, у нас возникнут проблемы».

До завершения чемпионата осталось шесть Гран-при. В личном зачете лидирует пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который на 6 очков опережает Льюиса Хэмилтона из Mercedes. В Кубке конструкторов ситуация обратная: «серебряные стрелы» выигрывают у «быков» 36 баллов.

