Официально. В сезоне-2022 пройдет 3 спринта с новой системой начисления очков

Спринт на Гран-при Великобритании-2021 / Фото: formula1.com

Формула-1 в своих соцсетях опубликовали обновленную систему начисления очков в спринтах, а также объявили уик-энды, на которых пройдут спринтерские гонки.

Первые восемь финишировавших получат очки в зачет по итогам спринта (в порядке убывания – 8 баллов (за первое место) и до 1 пункта (за восьмую позицию)).

Спринты пройдут на этапах в Имоле (Гран-при Эмилии-Романьи), Австрии и Бразилии.