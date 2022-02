Официально. В сезоне-2022 пройдет 3 спринта с новой системой начисления очков

Спринт на Гран-при Великобритании-2021 / Фото: formula1.com

Формула-1 в своих соцсетях опубликовали обновленную систему начисления очков в спринтах, а также объявили уик-энды, на которых пройдут спринтерские гонки.

With key updates for the 2022 edition #F1 pic.twitter.com/n0CPjTmuFn