Alpha Tauri представила болид на сезон-2022
Официально. В сезоне-2022 пройдет 3 спринта с новой системой начисления очков
Первые 8 финишировавших получат баллы
Спринт на Гран-при Великобритании-2021 / Фото: formula1.com
Формула-1 в своих соцсетях опубликовали обновленную систему начисления очков в спринтах, а также объявили уик-энды, на которых пройдут спринтерские гонки.
Во время уик-энда со спринтом обладатель поула будет определяться в пятничной квалификации. Стартовая решетка воскресной гонки будет формироваться по итогам субботнего спринта.
Первые восемь финишировавших получат очки в зачет по итогам спринта (в порядке убывания – 8 баллов (за первое место) и до 1 пункта (за восьмую позицию)).
Спринты пройдут на этапах в Имоле (Гран-при Эмилии-Романьи), Австрии и Бразилии.
With key updates for the 2022 edition #F1 pic.twitter.com/n0CPjTmuFn— Formula 1 (@F1) February 14, 2022
Напомним, что уже пять команд Ф-1 представили болиды на следующий сезон.
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