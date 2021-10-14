Лоуренс Стролл: «Был бы рад видеть Volkswagen в Формуле-1»
Владелец Aston Martin рассказал об амбициозных целях конюшни
Лоуренс Стролл надеется, что команда будет бороться за титул
Владелец Aston Martin Лоуренс Стролл надеется, что со следующего сезона его команда регулярно будет бороться за победы в гонках. Слова бизнесмена приводит GPFans:
«Мы не обязаны выиграть титул, однако нужно стать претендентами на чемпионство. Победа стала бы вишенкой на торте, но главное – получить шанс выигрывать каждый уик-энд.
Ситуация та же самая, что и в любом другом бизнесе, которым я руководил. У меня много побед во всем, чем я занимался, и нет другого бизнеса, которым я горел бы так же сильно. С моей точки зрения, выигрыш не обязательно означает титул – важно выстроить побеждающую команду, которая сражается за первое место в каждой гонке».
Напомним, пилотами команды на следующий сезон останутся Себастьян Феттель и Лэнс Стролл.
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