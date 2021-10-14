Владелец Aston Martin рассказал об амбициозных целях конюшни

Владелец Aston Martin Лоуренс Стролл надеется, что со следующего сезона его команда регулярно будет бороться за победы в гонках. Слова бизнесмена приводит GPFans:

Ситуация та же самая, что и в любом другом бизнесе, которым я руководил. У меня много побед во всем, чем я занимался, и нет другого бизнеса, которым я горел бы так же сильно. С моей точки зрения, выигрыш не обязательно означает титул – важно выстроить побеждающую команду, которая сражается за первое место в каждой гонке».