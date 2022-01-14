Феттель может заменить Хэмилтона в Mercedes
Вольфф: «Если Хэмилтон уйдет, то это станет большим ударом для всей Формулы-1»
Босс Mercedes высказался о потенциальном уходе британца из чемпионата
Тото Вольфф / фото - Getty Images
Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф высказался о потенциальном уходе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из Формулы-1.
Цитирует Вольффа Kronen Zeitung:
«С какими бы сложностями в жизни ни сталкивался Хэмилтон, он всегда отвечал действиями на трассе. Сейчас ему очень тяжело. Ему сложно понять, что правильно, а что нет. Нужно время для этого. Я надеюсь, что Льюис останется. Он главный актив нашего спорта. Если лучший гонщик уйдет из-за таких решений, то это станет большим ударом для всей Формулы-1».
Возвращение Льюиса Хэмилтона зависит от расследования FIA.
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