Упс. Хэмилтон сбил своего механика
Вольфф: «Хэмилтон и Ферстаппен очень разные, но это не влияет на взаимное уважение»
Босс Mercedes рассказал о том, что британский и голландский пилоты высоко оценивают способности друг друга
Тото Вольфф / фото - thesportsrush.com
Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф рассказал о том, что Льюис Хэмилтон и гонщик Red Bull Макс Ферстаппен высоко оценивают способности друг друга.
Вольффа цитирует портал GPFans:
«Полагаю, очень хорошие пилоты признают мастерство друг друга. Так что с точки зрения пилотажа между ними есть большое уважение, как и по отношению к некоторым другим гонщикам.
Они очень разные и живут совершенно различной жизнью, но это никак не влияет на уважение к способностям друг друга».
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон сбил механика своей команды, когда заезжал на пит-стоп.
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