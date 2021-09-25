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Вольфф: «Хэмилтон и Ферстаппен очень разные, но это не влияет на взаимное уважение»

Босс Mercedes рассказал о том, что британский и голландский пилоты высоко оценивают способности друг друга
Автоспорт Формула-1
11:55
Вольфф: «Хэмилтон и Ферстаппен очень разные, но это не влияет на взаимное уважение»
Тото Вольфф / фото - thesportsrush.com

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф рассказал о том, что Льюис Хэмилтон и гонщик Red Bull Макс Ферстаппен высоко оценивают способности друг друга.

Вольффа цитирует портал GPFans:

«Полагаю, очень хорошие пилоты признают мастерство друг друга. Так что с точки зрения пилотажа между ними есть большое уважение, как и по отношению к некоторым другим гонщикам.

Они очень разные и живут совершенно различной жизнью, но это никак не влияет на уважение к способностям друг друга».

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон сбил механика своей команды, когда заезжал на пит-стоп.

Рене Тер Велде
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Теги

Тото Вольфф Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Mercedes Red Bull

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