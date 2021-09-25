Вольфф: «Хэмилтон и Ферстаппен очень разные, но это не влияет на взаимное уважение»

Босс Mercedes рассказал о том, что британский и голландский пилоты высоко оценивают способности друг друга

Тото Вольфф / фото - thesportsrush.com Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф рассказал о том, что Льюис Хэмилтон и гонщик Red Bull Макс Ферстаппен высоко оценивают способности друг друга. Вольффа цитирует портал GPFans: «Полагаю, очень хорошие пилоты признают мастерство друг друга. Так что с точки зрения пилотажа между ними есть большое уважение, как и по отношению к некоторым другим гонщикам. Они очень разные и живут совершенно различной жизнью, но это никак не влияет на уважение к способностям друг друга». Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон сбил механика своей команды, когда заезжал на пит-стоп.

Рене Тер Велде