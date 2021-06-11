Вольфф: «Mercedes не будет менять стратегию подготовки к следующему сезону из-за двух неудачных Гран-при»

Тото Вольфф / фото - Getty Images

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф прокомментировал положение дел команды в Кубке конструкторов, а также заявил, что команда не собирается вносить изменения в план работы и перебрасывать дополнительные ресурсы на работу с машиной 2021 года. Цитирует Хэмилтона портал Autosport.

Мы изначально знали, что две этих трассы, вероятно, подходят нам хуже всего. И я надеюсь, что это действительно так. Посмотрим, как теперь будет складываться ситуация на европейском отрезке сезона. При этом ясно, что в двух последних гонках форма команды не соответствовала стандартам и ожиданиям, которые мы сами себе задали».