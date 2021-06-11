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Вольфф: «Mercedes не будет менять стратегию подготовки к следующему сезону из-за двух неудачных Гран-при»

На данный момент «Серебряные стрелы» уступают Red Bull в Кубке конструкторов
Автоспорт Формула-1
18:57
Вольфф: «Mercedes не будет менять стратегию подготовки к следующему сезону из-за двух неудачных Гран-при»
Тото Вольфф / фото - Getty Images

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф прокомментировал положение дел команды в Кубке конструкторов, а также заявил, что команда не собирается вносить изменения в план работы и перебрасывать дополнительные ресурсы на работу с машиной 2021 года. Цитирует Хэмилтона портал Autosport.

«Мы уже скорректировали все планы подготовки к сезону-2022. И точно не будем вносить в них новые изменения. Мы не будем менять уже принятые решения, менять всю стратегию, просто потому что провели два действительно неудачных гоночных уик-энда.

Мы изначально знали, что две этих трассы, вероятно, подходят нам хуже всего. И я надеюсь, что это действительно так. Посмотрим, как теперь будет складываться ситуация на европейском отрезке сезона. При этом ясно, что в двух последних гонках форма команды не соответствовала стандартам и ожиданиям, которые мы сами себе задали».

Напомним, Хэмилтон согласился на понижение зарплаты в Mercedes.

Источник: sports.ru Михаил Рыбак
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