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Почтарев разгромно уступил и завершил свое выступление на ОИ-2020

Украинский бадминтонист проиграл оба матча в группе
Olympics Токио-2020
10:25
Почтарев разгромно уступил и завершил свое выступление на ОИ-2020
Фото: Федерация бадминтона Украины

Украинский бадминтонист Артем Почтарев проиграл в заключительном для себя матче группы М на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Почтарев разгромно уступил французу Брису Леверде – 10:21, 8:21.

 

В первом туре украинец также без шансов проиграл игроку из Малайзии, а затем признался, что это его максимум.

Это вторые Олимпийские игры для Почтарева. В Рио-2016 он также не вышел из группы.

Сергей Остапенко
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Артем Почтарев

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