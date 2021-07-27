Почтарев разгромно уступил и завершил свое выступление на ОИ-2020

Украинский бадминтонист проиграл оба матча в группе

Фото: Федерация бадминтона Украины

Украинский бадминтонист Артем Почтарев проиграл в заключительном для себя матче группы М на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Почтарев разгромно уступил французу Брису Леверде – 10:21, 8:21.

В первом туре украинец также без шансов проиграл игроку из Малайзии, а затем признался, что это его максимум.

Это вторые Олимпийские игры для Почтарева. В Рио-2016 он также не вышел из группы.