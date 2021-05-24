Лень: «Сейчас наступает самая захватывающая часть моей карьеры»
12 очков Леня не помогли «Вашингтону» переиграть «Филадельфию», «Финикс» разобрался с «Лейкерс»
«Мемфис» с трудом одолел «Юту»
«Филадельфия» – «Вашингтон» / Фото - sixerswire.usatoday.comНБА. Плей-офф. 1/8 финала
«Филадельфия» – «Вашингтон» 125:118 (27:28, 34:34, 38:31, 26:25), счет в серии 1:0
«Филадельфия»: Харрис (37), Эмбиид (30 - 5 потерь), Карри (15), Грин (11), Симмонс (6 + 15 подборов + 15 передач) – старт; Ховард (7), Макси (3), Тайбулл (0), Милтон (5), Коркмаз (0), Хилл (11)
«Вашингтон»: Бил (33 + 10 подборов - 6 потерь), Уэстбрук (16 + 15 передач - 6 потерь), Хачимура (12), Лень (12), Нето (7) – старт; Бертанс (14), Лопес (6), Гэффорд (12), Смит (6)
«Финикс» – «Лейкерс» 99:90 (32:25, 21:20, 28:23, 18:22), счет в серии 1:0
«Финикс»: Букер (34 + 7 подборов + 8 передач - 6 потерь), Эйтон (21 + 16 подборов), Бриджес (10), Краудер (8), Пол (7 + 8 передач) – старт; Шарич (4), Крэйг (0), Джонсон (10), Пэйн (5), Мур (0)
«Лейкерс»: Джеймс (18 + 7 подборов + 10 передач - 5 потерь), Шредер (14), Дэвис (13 + 7 подборов), Драммонд (12 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (7) – старт; Кузма (0), Харрелл (12), Мэттьюз (2), Карузо (10), Хортон-Такер (2)
«Нью-Йорк» – «Атланта» 105:107 (16:24, 34:28, 23:19, 32:36), счет в серии 0:1
«Нью-Йорк»: Рэндл (15 + 12 подборов), Барретт (14 + 11 подборов), Буллок (6), Ноэл (6), Пэйтон (0) – старт; Топпин (5), Гибсон (5 + 9 подборов), Роуз (17 - 5 потерь), Ниликина (0), Беркс (27), Куикли (10)
«Атланта»: Янг (32 + 7 подборов + 10 передач), Богданович (18), Коллинз (12 + 7 подборов), Капела (9 + 13 подборов), Хантер (5) – старт; Галлинари (7), Оконгву (0), Снелл (3), Уильямс (13), Хертер (8)
«Юта» – «Мемфис» 109:112 (24:17, 19:32, 31:34, 35:29), счет в серии 0:1
«Юта»: Богданович (29), Конли (22 + 11 передач), Гобер (11 + 15 подборов + 6 фолов), Инглс (11), О'Нил (3) – старт; Ньянг (7), Фэйворс (12 + 11 подборов + 4 блокшотов), Кларксон (14), Они (0)
«Мемфис»: Брукс (31 + 7 подборов), Морэнт (26), Валанчюнас (15 + 13 подборов), Андерсон (14 + 6 перехватов), Джексон (7) – старт; Тиллман (0), Джонс (6), Аллен (5), Бэйн (8), Мелтон (0)
Комментарии 0