19 побед кряду. «Прометей» дома разгромил «Тернополь»

У подопечных Виталия Черния ни одного поражения в сезоне

Прометей - Тернополь / фото - ФБУ

«Прометей» добыл разгромную победу над «Тернополем» в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги. Поединок завершился со счетом 102:77.

Самым результативным игроком матча стал легионер «Тернополя» Джо Фурстингер. Форвард набрал 21 очко, 6 подборов, 2 передачи, 1 блок-шот и 1 перехват. Лучшим у «Прометея» стал Крис Доу с 17-ю очками, 3-мя подборами и 3-мя передачами в активе.

«Прометей» идет на серии из 19-ти побед и занимает первое место в таблице Суперлиги. «Тернополь» расположился на 10-й строчке с 6-ю победами после 21-го матча.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Прометей» – «Тернополь» 102:77 (25:23, 28:9, 25:22, 24:23)

Напомним, в параллельном матче Суперлиги «Запорожье» победило «Киев-Баскет».