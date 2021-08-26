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2 клуба НБА борются за подписание Михайлюка

Баскетболист является неограниченным свободным агентом
Баскетбол Украинские легионеры
09:22
2 клуба НБА борются за подписание Михайлюка
Святослав Михайлюк / фото - ФБУ

Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк может стать игроком «Кливленда» или вернуться в «Детройт». Об этом сообщает журналист Right Down Euclid Эван Даммарелл.

«Альфонсо Маккинни и Дензел Валентайн готовы подписать дешевые контракты с «Кливлендом». Между тем, Михайлюк также интересен «Кавальерс». Но мои источники заявили, что «Детройт» может помешать «Кливленду» подписать Михайлюка из-за того, что украинский форвард уже знаком с этой командой».

В прошлом сезоне Михайлюк провел 66 матчей за «Оклахома-Сити Тандер» и «Детройт». Он набирал в среднем 8,5 очка, 2,5 подбора и 1,7 передачи при точности 41,1% с игры и 33,4% из-за дуги.

В межсезонье «Тандер» сделали Михайлюку квалификационное предложение, но позже отозвали его, после чего украинский баскетболист стал неограниченным свободным агентом.

Антон Кривенко
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Теги

Святослав Михайлюк Детройт Пистонс Кливленд Кавальерс

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