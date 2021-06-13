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30+ очков Леонарда и Джорджа помогли «Клипперс» сократить отставание в четвертьфинальной серии с «Ютой»

Результат и видеообзор единственного матча игрового дня
Баскетбол НБА
07:31
30+ очков Леонарда и Джорджа помогли «Клипперс» сократить отставание в четвертьфинальной серии с «Ютой»
Клипперс - Юта / фото - Getty Images

НБА. Плей-офф

Четвертьфинал. 3-й матч

«Клипперс» – «Юта» 132:106 (27:23, 37:26, 30:34, 38:23)

«Клипперс»: Ленард (34 + 12 подборов), Джордж (31), Джексон (17), Батюм (17 + 7 подборов), М-с Моррис (6) – старт; Беверли (7), Мэнн (7), Кеннард (6), Зубац (3), Отуру (2), Феррелл (2), Коффи (0).

«Юта»: Митчелл (30), Инглс (19), О'Нил (12), Гобер (12 + 10 подборов), Богданович (9) – старт; Кларксон (14), Форрест (4), Ильясова (4), Фэйворс (2), Ньянг (0), Морган (0), Они (0), Томас (0).

Счет в серии – 1:2

Результаты и видеообзоры матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак
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Лос-Анджелес Клипперс Юта Джаз

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