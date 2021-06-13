Шикарный проход Букера и эффектный аллей-уп Симмонса и Эмбиида вошли в топ-5 дня НБА
30+ очков Леонарда и Джорджа помогли «Клипперс» сократить отставание в четвертьфинальной серии с «Ютой»
Результат и видеообзор единственного матча игрового дня
Клипперс - Юта / фото - Getty Images
НБА. Плей-офф
Четвертьфинал. 3-й матч
«Клипперс» – «Юта» 132:106 (27:23, 37:26, 30:34, 38:23)
«Клипперс»: Ленард (34 + 12 подборов), Джордж (31), Джексон (17), Батюм (17 + 7 подборов), М-с Моррис (6) – старт; Беверли (7), Мэнн (7), Кеннард (6), Зубац (3), Отуру (2), Феррелл (2), Коффи (0).
«Юта»: Митчелл (30), Инглс (19), О'Нил (12), Гобер (12 + 10 подборов), Богданович (9) – старт; Кларксон (14), Форрест (4), Ильясова (4), Фэйворс (2), Ньянг (0), Морган (0), Они (0), Томас (0).
Счет в серии – 1:2
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