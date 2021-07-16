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32-летний Слипенчук возглавит «Кривбасс»
Клуб будет 12-м в Суперлиге
Артем Слипенчук / фото - ФБУ
Тренер молодежной сборной Украины Артем Слипенчук возглавит «Кривбасс». Об этом сообщил журналист Александр Прошута.
Специалист в последние 3 сезона работал ассистентом в «Киев-Баскете». Сперва у Евгения Мурзина, затем у Айнарса Багатскиса .
В сезоне 2010/11 Слипенчук играл за «Кривбассбаскет».
Недавно появилась информация, что «Кривбасс» станет 12-м участником сезона Суперлиги 2021/22.
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