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32-летний Слипенчук возглавит «Кривбасс»

Клуб будет 12-м в Суперлиге
Баскетбол Суперлига
16 июля 22:45
32-летний Слипенчук возглавит «Кривбасс»
Артем Слипенчук / фото - ФБУ

Тренер молодежной сборной Украины Артем Слипенчук возглавит «Кривбасс». Об этом сообщил журналист Александр Прошута.

Специалист в последние 3 сезона работал ассистентом в «Киев-Баскете». Сперва у Евгения Мурзина, затем у Айнарса Багатскиса .

В сезоне 2010/11 Слипенчук играл за «Кривбассбаскет».

Недавно появилась информация, что «Кривбасс» станет 12-м участником сезона Суперлиги 2021/22.

Антон Кривенко
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