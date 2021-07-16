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«Кривбасс» станет 12-м участником Суперлиги

Команду возглавит Артем Слипенчук
Баскетбол Суперлига
20:05
«Кривбасс» станет 12-м участником Суперлиги
«Кривбасс» станет 12-м участником Суперлиги

В следующем сезоне в Суперлиге сыграют 12-ть команд.

По информации инсайдера Александр Прошуты, в состав участников чемпионата войдет «Кривбасс». Сейчас ФБУ и криворожский клуб финализируют все процессы, связанные с повышением «Кривбасса» в классе.

В предыдущем сезоне команда из Кривого Рога заняла третье место во втором по престижности дивизионе Украины – Высшей лиге.

Главным тренером новичка Суперлиги станет Артем Слипенчук, который в последние три сезона работал ассистентом наставника в «Киев-Баскете». Сейчас он возглавляет сборную Украины U-20.

Сергей Остапенко
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