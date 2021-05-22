«Уизардс» Леня вышли в плей-офф НБА и повторили рекорд 24-летней давности
35 очков Моранта помогли «Мемфису» в овертайме обыграть «Голден Стэйт» и выйти в плей-офф НБА
«Гриззлис» финишировали восьмыми в Западной конференции
«Голден Стэйт» – «Мемфис» / Фото - НБАНБА. Плей-ин. Матч за 8-й посев в Западной конференции
«Голден Стэйт» – «Мемфис» 112:117 (29:30, 20:32, 24:16, 26:21, 13:18)
«Голден Стэйт»: Карри (39 - 7 потерь), Уиггинс (22 + 10 подборов), Грин (11 + 16 подборов + 10 передач - 6 потерь), Бэйзмор (10), Луни (3) – старт; Тоскано (4 + 7 подборов), Мюлдер (4), Пул (19)
«Мемфис»: Морэнт (35 + 4 перехватов - 5 потерь), Брукс (14), Джексон (10), Андерсон (9 + 10 подборов), Валанчюнас (9 + 12 подборов + 6 фолов) – старт; Тиллман (11 + 7 подборов), Джонс (2), Аллен (12 + 4 перехватов), Бэйн (10), Мелтон (5)
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