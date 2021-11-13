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02:00 Шарлотт Хорнетс - Нью-Йорк Никс 104:96 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Милуоки Бакс 122:113 Окончен
02:30 Кливленд Кавальерс - Детройт Пистонс 98:78 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Портленд Трэйл Блэйзерс 92:104 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Финикс Санс 94:119 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Бруклин Нетс 112:120 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Сакраменто Кингз 105:103 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Даллас Маверикс 109:123 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Атланта Хоукс 105:96 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Чикаго Буллз 119:93 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс 83:107 Окончен
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02:00 Индиана Пэйсерс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
22:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
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16:00 БК Одесса - БК Тернополь -:- Запланирован
17:00 Николаев - Прометей -:- Запланирован

40 очков Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Чикаго», «Миннесота» обыграла «Лейкерс», прервав серию поражений

Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Баскетбол НБА
08:40
40 очков Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Чикаго», «Миннесота» обыграла «Лейкерс», прервав серию поражений
«Голден Стэйт» победил «Чикаго» / фото - Getty Images

НБА. Регулярный чемпионат

«Шарлотт» – «Нью-Йорк» 104:96 (18:34, 28:21, 34:21, 24:20)

«Шарлотт»: Бриджес (24), Хэйворд (22 + 7 передач), Розир (18), Болл (12 + 17 подборов + 9 передач + 5 перехватов), Пламли (6 + 11 подборов) – старт; Убре (12), Макдэниэлс (5), Ричардс (5), Смит (0), Коди Мартин (0).

«Нью-Йорк»: Уокер (26), Робинсон (11), Рэндл (10 + 8 подборов + 5 потерь), Фурнье (5), Барретт (2) – старт; Беркс (15 + 9 подборов), Куикли (9), Роуз (8), Топпин (7 + 8 подборов), Гибсон (3).

«Бостон» – «Милуоки» 122:113 OT (30:30, 21:25, 37:26, 20:27, 14:5)

«Бостон»: Шредер (38 + 8 подборов + 6 потерь), Тейтум (27 + 11 подборов), Смарт (19 + 6 передач), Р. Уильямс (12 + 10 подборов), Хорфорд (9 + 7 подборов) – старт; Ричардсон (8), Г. Уильямс (4), Несмит (3), Лэнгфорд (2).

«Милуоки»: Портис (22), Аллен (21), Холидэй (17 + 13 передач), Хилл (16), Коннотон (15) – старт; Нвора (11), Т. Адетокумбо (6), Худ (3), Оджелей (2 + 7 подборов).

«Кливленд» – «Детройт» 98:78 (24:18, 28:23, 22:11, 24:26)

«Кливленд»: Гарлэнд (21 + 7 передач), Мобли (16 + 7 подборов), Аллен (11 + 7 подборов), Окоро (9 + 9 подборов), Уэйд (3) – старт; Осман (17), Уиндлер (8 + 7 подборов), Рубио (5 + 9 передач + 5 перехватов), Валентайн (3), Пангос (3), Фалл (2), Стивенс (0), Дэвис (0).

«Детройт»: Грант (16), Каннингем (9 + 7 потерь), Хэйс (5 + 6 перехватов), Бей (4 + 7 подборов), Стюарт (2 + 7 подборов) – старт; Джексон (12), Джош Джексон (11), Джозеф (7), Гарза (5), Макгрудер (5), Лайлс (2).

«Хьюстон» – «Портленд» 92:104 (27:30, 18:25, 22:26, 25:23)

«Хьюстон»: Портер (18), Тэйт (14), Грин (9 + 6 потерь), Тайс (9), Вуд (8 + 15 подборов) – старт; Шенгюн (12), Гордон (11), Мартин (6), Хауз (5), Кристофер (0), Огастин (0).

«Портленд»: Лиллард (20 + 7 передач), Макколлум (17 + 8 подборов), Нуркич (12 + 9 подборов), Пауэлл (7), Ковингтон (6) – старт; Литтл (13 + 14 подборов), Зеллер (9), Нэнс (9), Саймонс (8), Снелл (3).

«Мемфис» – «Финикс» 94:119 (23:36, 20:26, 21:30, 30:27)

«Мемфис»: Морэнт (26 + 12 подборов + 6 передач + 5 потерь), Джарен Джексон (19), Бэйн (9 + 8 подборов), Адамс (5 + 10 подборов), Мелтон (3) – старт; Кларк (8), Джонс (7), Кончар (4), Андерсон (4), Меррилл (3), Уильямс (2), Тиллман (2), Альдама (2), Понc (0).

«Финикс»: Букер (17 + 7 передач), Краудер (17), Пол (15 + 12 передач + 5 перехватов), Бриджес (13), Макги (9) – старт; К. Джонсон (12 + 7 подборов), Надер (10), Пэйн (10), Шэмет (8), Камински (8), Смит (0).

«Оклахома-Сити» – «Сакраменто» 105:103 (16:23, 32:39, 29:24, 28:17)

«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (22), Дорт (22), Бэйзли (15 + 8 подборов), Гидди (7), Робинсон-Эрл (2 + 14 подборов) – старт; Мэнн (12), Уильямс (9), Мускала (7), Фэйворс (6), Джером (2), Покушевски (1).

«Сакраменто»: Барнс (21), Фокс (16), Холмс (16 + 15 подборов + 4 блок-шота), Мету (14), Халибертон (8 + 8 подборов + 7 передач) – старт; Хилд (14), Томпсон (6 + 10 подборов), Митчелл (5), Дэвис (3), Харклесс (0).

«Новый Орлеан» – «Бруклин» 112:120 (25:33, 34:33, 24:29, 29:25)

«Новый Орлеан»: Валанчюнас (20 + 12 подборов), Темпл (17), Александер-Уокер (16), Грэм (14 + 6 передач + 5 потерь), Харт (13 + 7 подборов) – старт; Джонс (11), Хэйс (9), Мерфи (8), Льюис (2), Саторански (2 + 6 передач).

«Бруклин»: Харден (39 + 12 передач + 6 потерь), Дюрэнт (28 + 7 подборов + 8 передач), Харрис (24), Гриффин (8), Браун (6) – старт; Олдридж (7), Картер (6), Миллсэп (2), Бембри (0), Миллс (0).

«Сан-Антонио» – «Даллас» 109:123 (22:31, 35:37, 20:34, 32:21)

«Сан-Антонио»: Мюррэй (15), Джонсон (15 + 9 подборов), Макдермотт (14), Юбэнкс (12 + 8 подборов), Уайт (5) – старт; Васселл (20), Уокер (10 + 7 подборов), Янг (9), Форбс (5), Джонс (4).

«Даллас»: Дончич (32 + 12 подборов + 15 передач), Порзингис (32 + 7 подборов), Финни-Смит (15 + 7 подборов), Пауэлл (6), Хардуэй (5) – старт; Брансон (17), Буллок (7), Ниликина (6), Браун (3), Коули-Стайн (0).

«Денвер» – «Атланта» 105:96 (32:25, 17:21, 30:23, 26:27)

«Денвер»: Гордон (23), Йокич (22 + 19 подборов + 10 передач), Грин (16), Моррис (8), Бартон (5) – старт; Хайлэнд (15), Дозьер (12), Грин (4), Риверс (0).

«Атланта»: Янг (30 + 9 передач + 5 потерь), Коллинз (26 + 9 подборов), Капела (14 + 13 подборов), Богданович (10), Хантер (2) – старт; Реддиш (8), Дженг (2), Галлинари (2), Хертер (2), Райт (0).

«Голден Стэйт» – «Чикаго» 119:93 (23:29, 28:16, 35:17, 33:31)

«Голден Стэйт»: Карри (40 + 6 потерь), Уиггинс (15 + 7 подборов), Пул (14), Грин (9 + 9 подборов + 7 передач), Луни (4 + 10 подборов) – старт; Игудала (8), Пэйтон (8), Куминга (8), Бьелица (6), Портер (5), Муди (2), Тоскано-Андерсон (0).

«Чикаго»: Лавин (23 + 7 потерь), Дерозан (18), Болл (5), Грин (3), Брэдли (3) – старт; Джонсон (9 + 7 подборов), Джонс (9), Досунму (6), Кук (6), Браун (5), Карузо (4), Томас (2)

«Лейкерс» – «Миннесота» 83:107 (26:19, 23:25, 12:40, 22:23)

«Лейкерс»: Дэвис (22 + 8 подборов), Уэстбрук (20 + 5 потерь), Эллингтон (6), Брэдли (5), Бэйзмор (0) – старт; Ховард (9 + 10 подборов), Монк (7), Рондо (7 + 8 подборов + 8 передач), Думбуя (4), Энтони (3).

«Миннесота»: Таунс (29 + 7 подборов), Расселл (22 + 7 передач), Беверли (11 + 7 подборов), Эдвардс (9 + 5 потерь), Вандербилт (4) – старт; Рид (12), Макдэниэлс (9), Бизли (5), Науэлл (2), Окоги (2 + 7 подборов), Найт (2), Лэйман (0), Маклафлин (0), Больмаро (0), Принс (0).

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

 

 

 

Михаил Рыбак
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