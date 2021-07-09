«Финикс» обыграл «Милуоки» в первом матче финала НБА
42 очка Адетокумбо не помогли «Милуоки» сравнять счет с «Финиксом» в финальной серии НБА
«Санс» находятся в двух победах от чемпионства
«Финикс» – «Милуоки» / Фото - NBAНБА. Плей-офф. Финал (до 4-х побед)
«Финикс» – «Милуоки» 118:108 (26:29, 30:16, 32:33, 30:30), счет в серии 2:0
«Финикс»: Букер (31 + 6 передач), Бриджес (27 + 7 подборов), Пол (23 + 9 передач + 6 потерь), Краудер (11 + 10 подборов), Эйтон (10 + 10 подборов) – старт; К. Джонсон (8), Крэйг (6), Пэйн (2), Надер (0), Камински (0)
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (42 + 12 подборов), Холидэй (17 + 7 передач), Миддлтон (11 + 8 передач), Б. Лопес (8 + 9 подборов), Такер (7) – старт; Коннотон (14 + 7 подборов), Тиг (4), Форбс (3), Портис (2)
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