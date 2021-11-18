47 очков Адетокумбо помогли «Милуоки» разобраться с «Лейкерс», «Бруклин» с великолепным Харденом обыграл «Кливленд»
НБА. Регулярный чемпионат
«Шарлотт» – «Вашингтон» 97:87 (24:29, 21:22, 30:14, 22:22)
«Шарлотт»: Розир (19 + 8 подборов), Бриджес (17 + 10 подборов), Болл (11 + 14 передач + 5 потерь), Пламли (11 + 13 подборов), Хэйворд (8) – старт; Убре (14), Макдэниэлс (11), Ричардс (6), Букнайт (0), Джонс (0), Коди Мартин (0).
«Вашингтон»: Бил (24 + 7 передач), Гэффорд (20 + 9 подборов), Кузма (5), Колдуэлл-Поуп (3), Динуидди (0) – старт; Харрелл (15 + 9 подборов), Авдия (9 + 11 подборов), Кисперт (6), А. Холидэй (3), Нето (2), Тодд (0), Айяи (0), Гилл (0).
«Детройт» – «Индиана» 97:89 (24:21, 25:20, 24:32, 24:16)
«Детройт»: Грант (19), Каннингем (16 + 8 подборов + 6 передач), Бей (15), Стюарт (7 + 11 подборов), Хэйс (4) – старт; Джозеф (18), Джексон (11), Лайлс (5), Диалло (2).
«Индиана»: Брогдон (20 + 5 потерь), Леверт (18), Сабонис (15 + 11 подборов + 5 потерь), Тернер (6), Мартин (2) – старт; Крэйг (10), Дж. Холидэй (7), Макконнелл (6), Лэмб (5), Битадзе (0).
«Атланта» – «Бостон» 110:99 (30:29, 28:20, 33:28, 19:22)
«Атланта»: Коллинз (20 + 11 подборов), Хертер (19), Янг (18 + 11 передач + 6 потерь), Богданович (12 + 6 передач), Капела (9 + 12 подборов) – старт; Реддиш (19), Галлинари (8), Райт (3), Уильямс (2), Дженг (0), Луваву-Кабарро (0).
«Бостон»: Тейтум (34 + 9 подборов), Г. Уильямс (18), Шредер (15), Хорфорд (13 + 7 подборов), Смарт (8 + 11 передач) – старт; Ричардсон (11), Несмит (0), Томас (0), Фернанду (0), Притчард (0), Лэнгфорд (0), Эрнангомес (0), Кантер (0).
«Бруклин» – «Кливленд» 109:99 (31:25, 31:16, 19:32, 28:26)
«Бруклин»: Харден (27 + 10 подборов + 7 передач + 6 потерь), Дюрант (23), Миллс (21), Браун (8 + 10 подборов), Гриффин (2) – старт; Олдридж (24 + 7 подборов), Картер (4), Бембри (0), Джонсон (0 + 9 подборов).
«Кливленд»: Рубио (25 + 5 потерь), Гарлэнд (24 + 6 передач), Уэйд (11), Окоро (8), Дэвис (6 + 11 подборов) – старт; Осман (11), Лав (11 + 9 подборов), Валентайн (2), Фалл (1), Уиндлер (0).
«Майами» – «Новый Орлеан» 113:98 (21:34, 26:18, 34:18, 32:28) «Майами»: Батлер (31 + 10 подборов + 10 передач), Хирро (19), Такер (13), Робинсон (6), Дедмон (2 + 8 подборов) – старт; Струс (15), Винсент (13), Калеб Мартин (12), Хаслем (2), Окпала (0), Гарретт (0), Юртсевен (0).
«Новый Орлеан»: Александер-Уокер (24), Ингрэм (19 + 5 потерь), Харт (18 + 7 подборов), Валанчюнас (13 + 8 подборов), Грэм (11) – старт; Хэйс (4), Джонс (4), Саторански (3), Темпл (2), Мерфи (0).
«Нью-Йорк» – «Орландо» 98:104 (23:21, 26:29, 18:22, 31:32)
«Нью-Йорк»: Барретт (17 + 9 подборов), Рэндл (13), Робинсон (13 + 11 подборов), Уокер (5), Фурнье (5) – старт; Беркс (15), Топпин (14), Роуз (10 + 5 потерь), Куикли (6 + 7 передач), Гибсон (0).
«Орландо»: Ф. Вагнер (16 + 9 подборов), Энтони (15 + 10 подборов + 7 передач), Саггс (13), Бамба (12 + 12 подборов), Картер (11 + 8 подборов) – старт; Росс (19), Окики (9), М. Вагнер (6), Харрис (2), Хэмптон (1).
«Милуоки» – «Лейкерс» 109:102 (30:32, 34:21, 21:30, 24:19)
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (47 + 9 подборов), Портис (17), Миддлтон (16 + 6 передач), Холидэй (8 + 8 передач + 5 потерь), Аллен (5 + 8 подборов) – старт; Коннотон (16), Нвора (0), Хилл (0 + 9 подборов), Оджелей (0).
«Лейкерс»: Хортон-Такер (25 + 12 подборов), Уэстбрук (19 + 15 передач), Дэвис (18 + 9 подборов), Энтони (10), Брэдли (5) – старт; Монк (11), Рондо (8), Ховард (3), Эллингтон (3), Джордан (0), Бэйзмор (0).
«Миннесота» – «Сакраменто» 107:97 (22:18, 22:30, 33:24, 30:25)
«Миннесота»: Эдвардс (26), Таунс (22 + 6 потерь), Расселл (17 + 7 передач), Беверли (14 + 7 передач), Вандербилт (4 + 7 подборов) – старт; Рид (8), Макдэниэлс (7), Принс (5), Бизли (4), Маклафлин (0), Найт (0).
«Сакраменто»: Фокс (28), Барнс (13), Холмс (12 + 7 подборов), Халибертон (7), Мету (4 + 8 подборов) – старт; Хилд (16), Томпсон (8 + 9 подборов), Митчелл (7), Бэгли (2).
«Оклахома-Сити» – «Хьюстон» 101:89 (22:19, 31:22, 27:23, 21:25)
«Оклахома-Сити»: Дорт (34 + 8 подборов), Гилджес-Александер (15 + 7 подборов + 9 передач), Гидди (14 + 11 подборов), Робинсон-Эрл (8 + 9 подборов), Бэйзли (7 + 8 подборов) – старт; Мэнн (7), Мускала (6), Джером (5), Фэйворс (3), Покушевски (2), Уиггинс (0), Уильямс (0).
«Хьюстон»: Грин (21), Тэйт (16 + 8 подборов), Гордон (15), Вуд (10 + 14 подборов), Хауз (0) – старт; Тайс (10), Мэтьюз (7), Мартин (6), Брукс (3), Нваба (1), Шенгюн (0), Огастин (0).
«Финикс» – «Даллас» 105:98 (25:22, 20:24, 23:27, 37:25)
«Финикс»: Букер (24 + 9 подборов), Эйтон (19 + 13 подборов), Краудер (14), Бриджес(10), Пол (7 + 14 передач) – старт; Шэмет (11), Макги (10), К. Джонсон (6),Пэйн (4), Надер (0).
«Даллас»: Хардуэй (22), Порзингис (21 + 8 подборов + 7 передач), Брансон (18 + 9 подборов + 9 передач), Финни-Смит (9 + 7 подборов), Пауэлл (3 + 13 подборов) – старт; Ниликина (13), Берк (10), Буллок (2), Браун (0), Коули-Стайн (0).
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