Эффектные блок-шоты Дэвиса и Драммонда и невероятный данк Леброна вошли в топ-10 дня НБА
50 очков Тейтума вывели «Бостон» вперед в серии с «Бруклином», «Клипперс» сократили отставание от «Далласа»
«Атланта» оказалась сильнее «Нью-Йорка»
«Бостон» – «Бруклин» / Фото - NBAНБА. Плей-офф. Первый раунд
«Атланта» – «Нью-Йорк» 105:94 (29:31, 29:13, 28:28, 19:22), счет в серии 2:1
«Атланта»: Янг (21 + 14 передач), Богданович (15 + 8 подборов), Коллинз (14), Капела (13 + 12 подборов), Хантер (11) – старт; Галлинари (12), Оконгву (0), Хилл (0), Уильямс (9), Хертер (10)
«Нью-Йорк»: Роуз (30), Рэндл (14 + 11 подборов), Буллок (11), Барретт (7), Гибсон (4) – старт; Топпин (4), Ноэл (12 + 8 подборов), Беркс (8), Куикли (4)
«Бостон» – «Бруклин» 125:119 (33:32, 28:25, 35:27, 29:35), счет в серии 2:1
«Бостон»: Тейтум (50 + 7 передач), Смарт (23), Томпсон (19 + 13 подборов), Фурнье (17), Уокер (6 + 8 подборов - 5 потерь) – старт; Уильямс (4), Несмит (0), Уильямс (0), Притчард (0), Лэнгфорд (6)
«Бруклин»: Харден (41 + 7 подборов + 10 передач), Дюрэнт (39 + 9 подборов + 4 перехватов), Ирвинг (16), Харрис (8), Гриффин (4) – старт; Клэкстон (4), Браун (2), Джонсон (5), Шэмет (0)
«Даллас» – «Клипперс» 108:118 (34:31, 27:32, 25:26, 22:29), счет в серии 2:1
«Даллас»: Дончич (44 + 9 подборов + 9 передач - 5 потерь), Клебер (14), Хардуэй-мл. (12), Порзингис (9), Финни-Смит (6 + 7 подборов) – старт; Пауэлл (0), Коули-Стайн (5), Брансон (14), Ричардсон (4)
«Клипперс»: Ленард (36 + 8 подборов), Джордж (29 + 7 подборов), Джексон (16), Моррис (15 + 6 фолов), Зубац (2) - старт; Батюм (8), Рондо (6 + 8 передач), Беверли (2), Мэнн (4)
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