Адетокумбо: «Я мог бы перейти в топ-команду, но выбрал тяжелый путь»
Адетокумбо переписал историю, повторив рекорд Леброна, Джордана и Уэста
Лидер «Милуоки» стал первым игроком в истории НБА, которому удалось набрать 50 очков, 10 подборов и 5 блок-шотов в плей-офф
Яннис Адетокумбо / фото - skysports.com
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо набрал 50 очков, 14 подборов и 5 блок-шотов в шестом матче финала НБА против «Финикс Санс» (105:98, 4:2).
Адетокумбо стал первым игроком в истории, которому удалось набрать 50 очков, 10 подборов и 5 блок-шотов в плей-офф.
Яннис стал седьмым игроком в истории, которому удалось набрать 50 или более очков в одном матче финала НБА. Ранее в финалах НБА это удавалось Бобу Петтиту (1958), Элджину Бэйлору (1962), Рику Бэрри (1967), Джерри Уэсту (1969), Майклу Джордану (1993) и Леброну Джеймсу (2018).
Яннис Адетокумбо был признан самым ценным игроком финала НБА 2021 года.
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