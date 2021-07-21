Адетокумбо переписал историю, повторив рекорд Леброна, Джордана и Уэста

Лидер «Милуоки» стал первым игроком в истории НБА, которому удалось набрать 50 очков, 10 подборов и 5 блок-шотов в плей-офф



Яннис Адетокумбо / фото - skysports.com

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо набрал 50 очков, 14 подборов и 5 блок-шотов в шестом матче финала НБА против «Финикс Санс» (105:98, 4:2).

Адетокумбо стал первым игроком в истории, которому удалось набрать 50 очков, 10 подборов и 5 блок-шотов в плей-офф.

Яннис стал седьмым игроком в истории, которому удалось набрать 50 или более очков в одном матче финала НБА. Ранее в финалах НБА это удавалось Бобу Петтиту (1958), Элджину Бэйлору (1962), Рику Бэрри (1967), Джерри Уэсту (1969), Майклу Джордану (1993) и Леброну Джеймсу (2018).

Яннис Адетокумбо был признан самым ценным игроком финала НБА 2021 года.