«Милуоки» - новый чемпион НБА

«Бакс» обыграли «Санс» в шестом матче финала



Фото: nytimes.com

«Милуоки Бакс» победил в Национальной баскетбольной ассоциации впервые за 50 лет. В предыдущий раз «Бакс» брали титул в 1971 году. Таким образом, «Милуоки» оформил свое второе чемпионство в истории.

В шестом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» дома обыграл «Финикс Санс» со счетом 105:98, победил в серии 4:2 и стал чемпионом лиги.

НБА. Плей-офф. Финал

«Милуоки» – «Финикс» 105:98 (29:16, 13:31, 35:30, 28:21)

«Милуоки»: Я. Адетокумбо (50 + 14 подборов + 5 блок-шотов + 6 потерь), Миддлтон (17 + 5 потерь), Холидэй (12 + 9 подборов + 11 передач), Б. Лопес (10 + 8 подборов), Такер (0) – старт; Портис (16), Тиг (0), Коннотон (0 + 8 подборов).

«Финикс»: Пол (26), Букер (19 + 6 потерь), Краудер (15 + 13 подборов), Эйтон (12), Бриджес (7) – старт; Пэйн (10), Камински (6), К. Джонсон (3), Крэйг (0).