Определен MVP финала НБА

Яннис Адетокумбо набрал 50 очков в шестой игре финальной серии против «Санс»



Яннис Адетокумбо / фото - insider-voice.com

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо был назван самым ценным игроком финала НБА 2021 года.

В 6-м матче финала «Бакс» со счетом 105:98 обыграли «Финикс Санз» и выиграли серию (4:2). Адетокумбо в 6-й игре набрал 50 очков и сделал 14 подборов, став самым результативным игроком матча.

В финальной серии Яннис принял участие во всех 6 матчах со средней статистикой 35,1 очка и 13,1 подбора. Всего в плей-офф-2020/21 26-летний грек сыграл 21 матч, набирая в среднем за игру 30,2 очка и делая 12,8 подбора.

Этот чемпионский титул стал для «Бакс» вторым в истории. Впервые «Милуоки» стал лучшей командой НБА 50 лет назад - в 1971 году.