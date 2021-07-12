Адетокумбо повторил уникальный рекорд Леброна и О'Нила

Форвард «Милуоки» отметился впечатляющим дабл-даблом

Яннис Адетокумбо / фото - vbetnews.com

Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо помог команде сократить отставание в финальной серии плей-офф с «Санс».

В третьем матче противостояния (120:100, 1-2) Адетокумбо набрал 41 очко, 13 подборов и 6 передач.

За 38 минут Яннис реализовал 14 из 23 с игры и 13 из 17 с линии при 3 потерях.

Адетокумбо провел 11-й матч в плей-офф-2021, набирая как минимум 30 очков и 10 подборов. Это позволило ему превзойти клубный рекорд, который был установлен Каримом Абдул-Джаббаром в 1974 году.

Рекордсменами НБА являются Шакил О’Нил (13, 2000 год) и Элджин Бэйлор (12, 1962).

Яннис набирает 40 и более очков в двух подряд встречах финала. Последний раз подобное удавалось Леброну Джеймсу (пятый и шестой матчи финала-2016).

Назван лучший игрок НБА на церемонии наград ESPY.