«Атланта» назвала имя тренера на ближайшие 4 года

Стороны договорились после выхода команды в финал Востока

Нэйт Макмиллан / фото - Getty Images

Нэйт Макмиллан подписал контракт с «Атлантой Хоукс». Новое соглашение бывшего исполняющего обязанности главного тренера рассчитано на 4 года. Об этом сообщил инсайдер Эдриэн Войнаровски.

«Хоукс» достигли с тренером договоренности срауз после того, как команда вышла в финал Восточной конференции.

Макмиллан начал сезон-2020/21 в качестве помощника главного тренера «Атланты» Ллойда Пирса. А после старта со статистикой побед-поражений: 14-20 в регулярном чемпионате – Пирса уволили.

В финале НБА «Милуоки» сыграет против «Финикса».