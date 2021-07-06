Лидер «Милуоки», скорее всего, не сыграет в первом матче финала НБА
«Атланта» назвала имя тренера на ближайшие 4 года
Стороны договорились после выхода команды в финал Востока
Нэйт Макмиллан / фото - Getty Images
Нэйт Макмиллан подписал контракт с «Атлантой Хоукс». Новое соглашение бывшего исполняющего обязанности главного тренера рассчитано на 4 года. Об этом сообщил инсайдер Эдриэн Войнаровски.
«Хоукс» достигли с тренером договоренности срауз после того, как команда вышла в финал Восточной конференции.
Макмиллан начал сезон-2020/21 в качестве помощника главного тренера «Атланты» Ллойда Пирса. А после старта со статистикой побед-поражений: 14-20 в регулярном чемпионате – Пирса уволили.
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