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«Атланта» сделала квалификационное предложение Коллинзу

Джон не договорился с «Хоукс» о продлении контракта в течение сезона
Баскетбол НБА
22 июля 21:40
«Атланта» сделала квалификационное предложение Коллинзу
Джон Коллинз / фото - Associated Press

Тяжелый форвард Джон Коллинз (206 см, 23 года) выходит на рынок в качестве ограниченно свободного агента.

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, «Хоукс» сделали квалификационное предложение баскетболисту, сумма которого составляет около 7,7 млн долларов.

Ранее проходила информация, что Коллинз может перейти в «Даллас», «Майами», «Сан-Антонио» или «Миннесоту». Джон не договорился с «Атлантой» о продлении контракта в течение сезона.

Коллинз, 19-й пик драфта-2017, помог «Атланте» выйти в финал Восточной конференции в прошедшем сезоне. В регулярном чемпионате бигмен набирал 17,6 очка, 7,4 подбора, 1,2 передачи и 1 блок-шот за 29,3 минуты, реализуя 55,6% бросков с игры, 39,9% трехочковых и 83,3% штрафных.

«Атланта» назвала имя тренера на ближайшие 4 года.

Рене Тер Велде
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Атланта Хоукс

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