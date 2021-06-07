Багатскис: «В очередной раз «Запорожье» доминировал под кольцом»
Багатскис: «Мы проиграли «Запорожью» чисто в одни ворота»
Наставник «Киев-Баскета» – о поражении в решающем матче полуфинальной серии плей-офф Суперлиги
Айнарс Багатскис / Фото - ФБУГлавный тренер «Киев-Баскета» Айнарс Багатскис прокомментировал домашнее поражение в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Суперлиги от «Запорожья» (66:92).
«Любое, что я сейчас скажу, будет звучать как оправдание. Я не буду оправдываться по игре. Мы проиграли чисто в одни ворота. Почему? Очевидно, что я не нашел правильные слова, когда говорил перед матчами, что «Запорожье» заняло четвертое место. Мы – первое, но это ничего не значит. Мы хорошо играли тогда. когда хорошо играли все. Индивидуально не было ни одного игрока в топ-10 по статистике. Мы были сильны как команда. У нас неб было как Кеффи, Маяускас и Тихонов сегодня. Мы были сильны как команда. 9-10 игроков ротации. Очевидно, что я где-то не рассчитал. Играли очень много матчей. Думал, чтобы выжить в таком сезоне с игрой в еврокубках и сборной, надо длинную ротацию. Сейчас «Запорожье" показало, что это не надо. Они играли весь сезон 5 игроками. Удачи им в финале».
«Валерий Плеханов сделал колоссальную работу. Они заслужили сегодня. Жизнь и спорт дают какие-то возможности. Ты сам решаешь, используешь их или нет. Мы не использовали наш шанс быть в финале. Один из лучших тренеров НБА Док Риверс говорит что давление – привилегия игроков. Явно мы эту привилегию не использовали. Мы не были в привилегированной ситуации. были в классном зале. Много фанов поддержали, хотели чтобы мы выиграли. Мы с этим давлением не справились. Значит еще не готовы чего-то большего. Главное, чтобы мы сами для себя сделали правильные выводы и шли дальше. Конечно, сейчас несколько бессонных ночей. Потом отдых. Должна уже начинаться подготовка к следующему сезону. Всем игрокам спасибо за понимание. Удачи всем, здоровья и хороших контрактов. Контракты надо заслужить стабильной игрой. Спасибо клубу. Думаю, наш клуб растет. В любом случае, клуб сделал более качественную работу, чем в предыдущем сезоне. Спасибо прессе. Спасибо руководству. не опускаем головы, жизнь не кончается».
Напомним, «Киев-Баскет» опередил «Днепр» в борьбе за бронзу, поскольку они были выше в турнирной таблице регулярного чемпионата.
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