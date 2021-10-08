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Багатскис: «В гонке за золотом мы далеко не фавориты»

Главный тренер «Киев-Баскета» – о старте сезона Суперлиги
Баскетбол Суперлига
8 октября 19:48
Багатскис: «В гонке за золотом мы далеко не фавориты»
Айнарс Багатскис / фото - ФБУ

Главный тренер «Киев-Баскета» Айнарс Багатскис подвел итоги команды после серии выездных матчей в Суперлиге. Цитирует специалиста пресс-служба клуба.

Выездное турне на старте сезона «Киев-Баскет» завершил двумя победами и поражением. Довольны ли результатом?

Скажем так: могло быть хуже, могло быть лучше. Даже слепые сейчас видят, насколько сильной и конкурентоспособной стала украинская Суперлига. Все команды укомплектованы, что называется, до зубов. Как на ростер ни глянь, всюду голодные до побед исполнители, которые мечтают проявить себя с наилучшей стороны. Они не щадят ни себя, ни других.

Надо понимать, что мы в гонке за золотом далеко не фавориты. И это было своеобразным испытанием – начинать чемпионат тремя выездными матчами. Со стороны могло показаться, что все сентябрьские соперники находились на уровень ниже нас. Но давайте оттолкнемся от «Киев-Баскета». В межсезонье состав полностью обновился, практически нет железных игроков сборной, все американцы, кроме Майка Кэффи, молодые – и не имели опыта выступлений в серьезных лигах, в больших командах. Им надо привыкнуть к новым вызовам, к моим требованиям. На это нужно время.

 

Напомним, в предыдущем матче «Киев-Баскет» проиграл «Кривбассу».
Михаил Рыбак
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Айнарс Багатскис Киев-Баскет

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