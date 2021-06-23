«Днепр» подписал еще одного игрока «Киев-Баскета»
Багатскис в следующем сезоне продолжит работать в «Киев-Баскете»
С латвийским специалистом киевляне стали серебряными и бронзовыми призерами Суперлиги
Айнарс Багатскис
Латвийский тренер Айнарс Багатскис в следующем сезоне продолжит работать в «Киев-Баскете». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
С Багатскисом «Киев-Баскет» становился серебряным и бронзовым призером Суперлиги, дважды выходили в плей-офф Кубка Европы FIBA и впервые в истории выиграл регулярный чемпионат.
Напомним, ранее киевляне расстались с опытным защитником Александром Мишулой.
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