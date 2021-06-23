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Багатскис в следующем сезоне продолжит работать в «Киев-Баскете»

С латвийским специалистом киевляне стали серебряными и бронзовыми призерами Суперлиги

Баскетбол Суперлига
16:59
Багатскис в следующем сезоне продолжит работать в «Киев-Баскете»
Айнарс Багатскис

Латвийский тренер Айнарс Багатскис в следующем сезоне продолжит работать в «Киев-Баскете». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

С Багатскисом «Киев-Баскет» становился серебряным и бронзовым призером Суперлиги, дважды выходили в плей-офф Кубка Европы FIBA и впервые в истории выиграл регулярный чемпионат.

Напомним, ранее киевляне расстались с опытным защитником Александром Мишулой.

Карен Агабекян
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Теги

Киев-Баскет Айнарс Багатскис

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