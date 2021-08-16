Багатскис: «Я уверен, что Лень, так же, как и Михайлюк, будет на чемпионате Европы»

Команда не собирается проводить сборы в августе





Айнарс Багатскис / ФОТО: ФБУ

Главный тренер мужской сборной Украины Айнарс Багатскис в интервью ФБУ рассказал о ситуации в национальной команде, переходе Артема Пустового и олимпийском турнире в Токио.



О ближайших планах сборной.

«Мы посчитали, что не очень целесообразно проводить сбор в августе, так как сезон для игроков сборной закончился очень поздно. Также лучшие клубы, в том числе «Прометей», попросили, чтобы их игроков не вызвали в начале августа. Они начали подготовку раньше, ведь у них квалификация Лиги чемпионов. Мы пошли на уступки, чтобы учесть интересы клубов и они смогли лучше подготовиться к сезону. У нас было много предложений в конце июня сыграть контрольные матчи, даже против команд из Олимпийских игр. Конечно, все хотят играть, но мы не хотели рисковать здоровьем игроков. После сезона все были уже пустые и во избежание травм, мы решили отказаться от этой идеи играть в конце июня. Тот процесс, который у нас был в течение двух лет, мне очень понравился. Тренеры много узнали о лучших игроках Украины. Михайлюк был на нашем первом сборе в Киеве, только Леня не было. У тренеров есть полная информация об игроках и хочется, чтобы летом они отдохнули, ведь, как мы знаем, у топ-команд Украины, где играет большинство игроков сборной, в следующем сезоне будет по два матча в неделю и еврокубки. Это серьезные нагрузки, поэтому игроки должны одновременно и отдохнуть, и хорошо подготовиться, чтобы со свежими силами и эмоциями приехать в лагеря своих клубов».

О сроках жеребьевки квалификации чемпионата мира-2023.

«Никакой информации нет. Мы будем ждать результатов жеребьевки, а потом уже анализировать и готовиться. В этой ситуации хорошо, что у меня достаточно информации по игрокам сборной Украины».

О шансах Алексея Леня сыграть на Евробаскете-2022.

«Алексей был заинтересован в том, чтобы тренироваться летом в Украине. И это очень важно для меня, как для тренера. Я не вижу ни одной причины, которая помешает ему сыграть за сборную. Алексей у дел, я рад, что у него есть контракт. Думаю, вообще нет игроков, которые не хотят играть за свои сборные на финальной стадии. Конечно, хотелось бы видеть всех сильнейших игроков уже в отборе на ЧМ, но это почти нереально. Я уверен, что Алексей, так же, как и Михайлюк, будет на чемпионате Европы».

О переходе Артема Пустового в «Гран-Канарию».

«Гран-Канария – это амбициозный клуб, с которым я хорошо знаком – там играл центровой сборной Латвии Анджейс Пасечникс. Для Артема сейчас самое главное – это игровое время. Мы знаем, что «Гран-Канария» находится далеко от Европы и у него в этом плане будет нелегкий сезон. Но я рад, что он у дел и, возможно, сможет играть за сборную. Это вообще двоякое вопрос, ведь, как тренер сборной, я хотел бы, чтобы наши игроки играли в топ-чемпионатах Европы. Но в то же время, чтобы они не играли в клубах Евролиги, ведь у меня есть свой интерес – я хочу, чтобы все сильнейшем играли за сборную. Хотя для сборной это очень статусно, когда игрок играет или играл в Евролиге. Этот турнир – очень хорошая проверка для игрока и вообще, я считаю, что для каждого баскетболиста, который ценит себя, важно попробовать себя за рубежом. Важно, конечно, играть на самом высоком уровне, ведь свои истинные способности ты можешь продемонстрировать только, когда выходишь из зоны комфорта. В баскетболе есть такое поговорка: «Твоя цена такая, сколько тебе платят за рубежом». Я был бы очень рад, если бы украинские игроки выступали в топ-лигах Европы».

О впечатлениях от олимпийского турнира в Токио.

«Чемпионаты Европы и мира, Олимпийские игры – выше любого другого турнира. Они проходят реже и являются большим баскетбольным событием. Олимпиада – это пик для игроков и тренеров. Помню, когда мы из сборной Латвии играли в олимпийской квалификации в Сербии, у меня было предложение возглавить сборную другой страны, но я отказался, ведь, если у меня есть хоть маленький шанс попасть на Олимпиаду, я сделаю все, чтобы туда поехать. Я не хочу сейчас говорить о качестве баскетбола, но инновации, новые акценты в Токио можно было увидеть. Не могу сказать, что я симпатизировал какой-то сборной, ведь я никогда никого не копировал в прямом смысле слова. Выиграла та команда, которая и должна была выигрывать, которая играла в наиболее упрощенный баскетбол, но имела найтлетичниший и талантливый состав. Все завершилось довольно закономерно, хотя и для них эта победа и не была легкой».

Как сообщалось, Украина потеряла четыре позиции в обновленном рейтинге FIBA.