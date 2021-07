Фото: AP

«Милуоки», несмотря на отсутствие лидера команды Янниса Адетокумбо, закрыл серию с «Атлантой» Трея Янга в шестом матче финала Восточной конференции.

Победив со счетом 118:107 (4-2), «Бакс» вышли в финальную серию плей-офф НБА впервые с 1974 года. Соперником команды Майка Буденхольцера за чемпионский титул будет «Финикс».

После матча игроки «Бакс» получили кубок за победу в Восточной конференции.

The @Bucks lift the #NBAECF presented by AT&T trophy and will face the Suns in the #NBAFinals presented by YouTube TV! #ThatsGame



Game 1: Tuesday, 9pm/et, ABC pic.twitter.com/spYpj7LBFR