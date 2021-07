Трей Янг повторил уникальный рекорд Леброна

Трэй Янг / фото - bleacherreport.com

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг закончил выступление в плей-офф НБА, набрав в среднем 28,8 очка и 9,5 передач.

Players in NBA history to average 28+ PPG and 9+ APG in a single playoff run (min 15 games):



— LeBron James in 2018

— Trae Young in his first playoffs pic.twitter.com/vxHikeUGec