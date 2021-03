Бэйлесс: «Карри и Лиллард лучше подходят для Матчей звезд, чем для важных схваток в плей-офф»

Известный телеведущий Скип Бэйлесс критично отозвался о разыгрывающих Стефене Карри («Уорриорз») и Дэмиане Лилларде («Портленд»), которые отметились попаданиями с середины площадки и на двоих набрали 60 очков в победном для Команды Леброна Матче звезд.

Steph and Dame have games now better suited for All-Star Games than big playoff games.