Близнюк ушел. «Киев-Баскет» не смог договориться о продлении контракта со своим лидером

Бронзовый призер Суперлиги остался без капитана





Богдан Близнюк / Фото: ФБУ

Капитан «Киев-Баскета» Богдан Близнюк покинул команду, поскольку не договорился с клубом о продлении контракта. Об этом сообщил главный тренер клуба Айнарс Багатскис.



На текущий известно, что в межсезонье Близнюк был первым баскетболистом, получившим предложение от клуба.

Близнюк последние два сезона провел в «Киев-Баскете». В прошлом сезоне Близнюк провел 46 матчей, где в среднем набирал 12.4 очка, делал 5.5 подбора и 3.2 передачи за 27 минут на площадке.

Также Близнюк вошел в символическую сборную сезона Суперлиги.

Напомним, ранее «Киев-Баскет» подписал американского форварда Бернарда Томпсона.