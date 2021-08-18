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Близнюк ушел. «Киев-Баскет» не смог договориться о продлении контракта со своим лидером

Бронзовый призер Суперлиги остался без капитана

Баскетбол Суперлига
13:34
Близнюк ушел. «Киев-Баскет» не смог договориться о продлении контракта со своим лидером
Богдан Близнюк / Фото: ФБУ

Капитан «Киев-Баскета» Богдан Близнюк покинул команду, поскольку не договорился с клубом о продлении контракта. Об этом сообщил главный тренер клуба Айнарс Багатскис.

На текущий известно, что в межсезонье Близнюк был первым баскетболистом, получившим предложение от клуба.

Близнюк последние два сезона провел в «Киев-Баскете». В прошлом сезоне Близнюк провел 46 матчей, где в среднем набирал 12.4 очка, делал 5.5 подбора и 3.2 передачи за 27 минут на площадке.

Также Близнюк вошел в символическую сборную сезона Суперлиги.

Напомним, ранее «Киев-Баскет» подписал американского форварда Бернарда Томпсона.

Источник: basket.com.ua Карен Агабекян
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Теги

Богдан Близнюк Айнарс Багатскис Киев-Баскет

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