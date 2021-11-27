Главный тренер сборной Украины – о матче с Грузией: «Победила команда, которой больше повезло»
Близнюк: «В некоторых моментах не хватало концентрации и дисциплины»
Сборная Украины в напряженном матче уступила Грузии
12:46
Фото: FIBA
Форвард сборной Украины Богдан Близнюк прокомментировал поражение от Грузии (83:88) в первом матче квалификации на чемпионат мира-2023:
«Сложная игра. В некоторых моментах не хватало концентрации и дисциплины. В начале матча дали разыграться Макфаддену, который забил много двухочковых и трехчоковых. Дальше он почувствовал уверенность. Было сложно остановить такого игрока. Прибавилось уверенности и у других игроков. Считаю, что мы действительно хорошо сыграли в быстрых отрывах, но не хватило удачи в нескольких моментах. Не опускаем голову, через пару дней следующий матч».
Ранее главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис назвал причины поражения от Грузии.
29 ноября Украина сыграет второй матч в рамках квалификации на ЧМ против сборной Северной Македонии. Прямая трансляция поединка будет доступна на телеканале XSPORT.