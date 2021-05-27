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Болельщик «Никс» плюнул в спину Трея Янга прямо во время матча. Видео
Повезло, что защитник ничего не заметил
Трей Янг / фото - Hoops Habit
«Никс» обыграли «Атланту» во втором матче первого раунда плей-офф НБА, сровняв счет в серии.
После матча в Сети появилось видео, на котором один из болельщиков «Нью-Йорка» плюнул в спину лидера гостей Трея Янга. Благо, игрок этой выходки не заметил.
Knicks fan courtside actually spit on Trae Young....— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 27, 2021
MSG fans are passionate but c'mon guys. pic.twitter.com/yaRmYuD7dM
Напомним, результаты Алексея Леня в матче «Уизардс» – «Филадельфия».
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