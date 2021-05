Болельщик «Никс» плюнул в спину Трея Янга прямо во время матча. Видео

Трей Янг / фото - Hoops Habit

«Никс» обыграли «Атланту» во втором матче первого раунда плей-офф НБА, сровняв счет в серии.

После матча в Сети появилось видео, на котором один из болельщиков «Нью-Йорка» плюнул в спину лидера гостей Трея Янга. Благо, игрок этой выходки не заметил.

Knicks fan courtside actually spit on Trae Young....



MSG fans are passionate but c'mon guys. pic.twitter.com/yaRmYuD7dM