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«Филадельфия» вновь разнесла «Уизардс» Леня и довела отрыв в серии до двух матчей

«Юта» взяла реванш у «Мемфиса»
Баскетбол НБА
07:59
«Филадельфия» вновь разнесла «Уизардс» Леня и довела отрыв в серии до двух матчей
Филадельфия - Уизадс / фото - Liberty Ballers

НБА. Плей-офф

2-й раунд

«Филадельфия» – «Вашингтон» 120:95 (35:24, 36:33, 23:23, 26:15)

«Филадельфия»: Симмонс (22 + 9 подборов + 8 передач), Эмбиид (22 + 7 подборов), Харрис (19 + 9 подборов), Сет Карри (9), Грин (5) – старт; Коркмаз (13), Макси (10), Хилл (7), Тайбулл (5 + 5 блок-шотов), Ховард (4 + 11 подборов), Рид (4), Джо (0), Скотт (0), Милтон (0), Толливер (0).

«Вашингтон»: Бил (33), Хачимура (11 + 7 подборов), Уэстбрук (10 + 11 передач), Лень (6), Нето (4) – старт; Гэффорд (11), Смит (10), Р. Лопес (4), Хатчисон (4), Уинстон (2), Мэтьюз (0), Бертанс (0), Бонга (0), Гилл (0).

Счет в серии – 2:0

«Нью-Йорк» – «Атланта» 101:92 (20:27, 24:30, 32:18, 25:17)

«Нью-Йорк»: Рэндл (15 + 12 подборов), Буллок (15), Барретт (13 + 8 подборов), Ноэл (2), Пэйтон (1) – старт; Роуз (26), Беркс (11 + 8 подборов), Топпин (8), Гибсон (6 + 7 подборов), Куикли (4).

«Атланта»: Янг (30 + 7 передач + 5 потерь), Богданович (18), Хантер (18), Капела (4 + 12 подборов + 5 блок-шотов), Коллинз (0) – старт; Хертер (10), Галлинари (6), Уильямс (5), Оконгву (1), Снелл (0).

Счет в серии – 1:1

«Юта» – «Мемфис» 141:122 (36:27, 38:27, 29:43, 38:32)

«Юта»: Митчелл (25), Гобер (21 + 13 подборов + 4 блок-шота), Конли (20 + 15 передач), Богданович (18), О'Нил (14 + 8 подборов) – старт; Кларксон (16), Инглс (14), Ньянг (8), Фэйворс (5).

«Мемфис»: Морэнт (47 + 8 передач), Брукс (23), Джарен Джексон (16), Валанчюнас (18), Андерсон (11) – старт; Мелтон (7), Бэйн (5), Джонс (2), Аллен (0), Тиллман (0).

Счет в серии – 1:1

Видеообзор матча появиться немного позже!

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак
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Теги

Филадельфия 76 Вашингтон Уизардс Алексей Лень

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