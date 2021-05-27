«Филадельфия» вновь разнесла «Уизардс» Леня и довела отрыв в серии до двух матчей
НБА. Плей-офф
2-й раунд
«Филадельфия» – «Вашингтон» 120:95 (35:24, 36:33, 23:23, 26:15)
«Филадельфия»: Симмонс (22 + 9 подборов + 8 передач), Эмбиид (22 + 7 подборов), Харрис (19 + 9 подборов), Сет Карри (9), Грин (5) – старт; Коркмаз (13), Макси (10), Хилл (7), Тайбулл (5 + 5 блок-шотов), Ховард (4 + 11 подборов), Рид (4), Джо (0), Скотт (0), Милтон (0), Толливер (0).
«Вашингтон»: Бил (33), Хачимура (11 + 7 подборов), Уэстбрук (10 + 11 передач), Лень (6), Нето (4) – старт; Гэффорд (11), Смит (10), Р. Лопес (4), Хатчисон (4), Уинстон (2), Мэтьюз (0), Бертанс (0), Бонга (0), Гилл (0).
Счет в серии – 2:0
«Нью-Йорк» – «Атланта» 101:92 (20:27, 24:30, 32:18, 25:17)
«Нью-Йорк»: Рэндл (15 + 12 подборов), Буллок (15), Барретт (13 + 8 подборов), Ноэл (2), Пэйтон (1) – старт; Роуз (26), Беркс (11 + 8 подборов), Топпин (8), Гибсон (6 + 7 подборов), Куикли (4).
«Атланта»: Янг (30 + 7 передач + 5 потерь), Богданович (18), Хантер (18), Капела (4 + 12 подборов + 5 блок-шотов), Коллинз (0) – старт; Хертер (10), Галлинари (6), Уильямс (5), Оконгву (1), Снелл (0).
Счет в серии – 1:1
«Юта» – «Мемфис» 141:122 (36:27, 38:27, 29:43, 38:32)
«Юта»: Митчелл (25), Гобер (21 + 13 подборов + 4 блок-шота), Конли (20 + 15 передач), Богданович (18), О'Нил (14 + 8 подборов) – старт; Кларксон (16), Инглс (14), Ньянг (8), Фэйворс (5).
«Мемфис»: Морэнт (47 + 8 передач), Брукс (23), Джарен Джексон (16), Валанчюнас (18), Андерсон (11) – старт; Мелтон (7), Бэйн (5), Джонс (2), Аллен (0), Тиллман (0).
Счет в серии – 1:1
Видеообзор матча появиться немного позже!
Комментарии 0