Второй матч Леня в плей-офф. «Уизардс» уступили «Филадельфии» во втором поединке кряду

Статистика украинца в этой игре

Алексей Лень / фото - Getty Images

Украинский центровой «Уизардс» Алексей Лень вышел на старте второго матча первого раунда плей-офф, в котором его «Вашингтон» второй раз кряду уступил «Филадельфии» (95:120).

Украинец отыграл в матче 12 минут, набрал шесть очков (3/5 двухочковых) и сделал пять подборов (три на чужом щите) при одном перехвате и двух фолах.

В серии «Филадельфия» ведет со счетом 2:0.

Результаты матчей предыдущего игрового дня.