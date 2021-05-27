Алексей Лень — четвертый в истории и первый украинец в плей-офф НБА за последние 11 лет
Второй матч Леня в плей-офф. «Уизардс» уступили «Филадельфии» во втором поединке кряду
Статистика украинца в этой игре
Алексей Лень / фото - Getty Images
Украинский центровой «Уизардс» Алексей Лень вышел на старте второго матча первого раунда плей-офф, в котором его «Вашингтон» второй раз кряду уступил «Филадельфии» (95:120).
Украинец отыграл в матче 12 минут, набрал шесть очков (3/5 двухочковых) и сделал пять подборов (три на чужом щите) при одном перехвате и двух фолах.
В серии «Филадельфия» ведет со счетом 2:0.
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