Участие Адетокумбо в первом матче финала находится под вопросом
Брат Янниса Адетокумбо получил пятилетний контракт в Евролиге
Костас Адетокумбо заключил соглашение с «Олимпиакосом»
Костас Адетокумбо / фото - bleacherreport.com
Форвард сборной Греции и «Лос-Анджелес Лейкерс» Костас Адетокумбо согласовал 5-летний контракт с «Олимпиакосом».
23-летний Костас - младший брат суперзвезды «Милуоки Бакс» Янниса Адетокумбо. В НБА также выступает его старший брат Танасис, который является одноклубником Янниса по «Бакс».
В прошлом сезоне форвард набирал в среднем 0,8 очка и 1,3 подбора за 4 минуты. В 2020 году Костас стал чемпионом НБА в составе «Лейкерс».
Участие лидера «Милуоки» Янниса Адетокумбо в первом матче финала остается под вопросом.
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