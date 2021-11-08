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02:00 Чикаго Буллз - Филадельфия Севенти Сиксерс 105:114 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Бостон Селтикс 107:104 Окончен
04:00 Финикс Санс - Атланта Хоукс 121:117 Окончен
04:30 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Лейкерс 105:90 Окончен
22:30 Торонто Рэпторс - Бруклин Нетс 103:116 Окончен
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01:00 Нью-Йорк Никс - Кливленд Кавальерс 109:126 Окончен
01:00 Орландо Мэджик - Юта Джаз 107:100 Окончен
01:00 Сакраменто Кингз - Индиана Пэйсерс 91:94 Окончен
01:00 Вашингтон Уизардз - Милуоки Бакс 101:94 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Сан-Антонио Сперс 99:94 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс 120:107 Окончен
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Шарлотт Хорнетс 120:106 Окончен
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Финикс Санс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован

«Бруклин» разобрался с «Торонто» Михайлюка, «Индиана» обыграла «Сакраменто» Леня

«Милуоки» уступил «Вашингтону», «Голден Стэйт» взял верх над «Хьюстоном»
Баскетбол НБА
07:20
«Бруклин» разобрался с «Торонто» Михайлюка, «Индиана» обыграла «Сакраменто» Леня
Фото: netsdaily.com

НБА. Регулярный чемпионат 

«Торонто» – «Бруклин» 103:116 (26:29, 34:24, 17:35, 26:28) 

«Торонто»: Ванвлит (21 + 8 передач), Ануноби (16 + 8 подборов), Сиакам (15), Трент (14), Барнс (8 + 7 подборов + 5 перехватов) – старт; Ачиува (13 + 8 подборов), Буше (6), Бэнтон (5), Михайлюк (5).

«Бруклин»: Дюрант (31 + 7 подборов + 7 передач + 7 потерь), Харден (28 + 10 подборов + 8 передач), Гриффин (14 + 11 подборов), Браун (12), Харрис (11) – старт; Миллс (13), Бембри (5), Олдридж (2), Картер (0), Миллсэп (0).

«Вашингтон» – «Милуоки» 101:94 (26:24, 23:28, 33:19, 19:23)

«Вашингтон»: Бил (30 + 8 передач + 6 потерь), Кузма (15 + 10 подборов), Гэффорд (11 + 8 подборов), Динуидди (6), Колдуэлл-Поуп (5) – старт; Харрелл (15), А. Холидэй (7), Кисперт (5), Нето (4), Авдия (3 + 9 подборов). 

«Милуоки»: Я. Адетокумбо (29 + 18 подборов), Аллен (19), Холидэй (14), Портис (13 + 13 подборов), Хилл (6) – старт; Коннотон (7), Нвора (3), Оджелей (3), Робинсон (0), Т. Адетокумбо (0).

«Сакраменто» – «Индиана» 91:94 (19:27, 24:21, 24:26, 24:20) 

«Сакраменто»: Барнс (22), Фокс (17), Халибертон (17), Холмс (11 + 9 подборов), Харклесс (0) – старт; Хилд (17), Лень (5), Митчелл (2 + 6 передач), Дэвис (0).

«Индиана»: Леверт (22), Макконнелл (18 + 7 подборов), Сабонис (17 + 10 подборов), Дуарте (15), Тернер (12 + 15 подборов + 5 блок-шотов) – старт; Дж. Холидэй (5), Лэмб (2), Крэйг (2), Уонамейкер (1), Битадзе (0), Мартин (0).

«Нью-Йорк» – «Кливленд» 109:126 (30:29, 27:27, 18:33, 34:37) 

«Нью-Йорк»: Рэндл (19 + 7 подборов + 7 передач), Роуз (17), Фурнье (15), Робинсон (8 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Барретт (6) – старт; Куикли (12), Топпин (11), Беркс (10), Граймс (6), Ноэл (5), Симс (0), Нокс (0), Макбрайд (0).

«Кливленд»: Мобли (26 + 9 подборов), Аллен (18 + 17 подборов), Гарлэнд (16), Секстон (8), Уэйд (6) – старт; Рубио (37 + 10 передач), Уиндлер (9), Валентайн (2), Осман (2), Стивенс (2), Фалл (0).

«Орландо» – «Юта» 107:100 (28:15, 22:37, 25:33, 32:15) 

«Орландо»: Энтони (33), Картер (22 + 15 подборов + 6 передач), Ф. Вагнер (10), Бамба (9 + 7 подборов + 4 блок-шота), Саггс (6) – старт; Хэмптон (8), Харрис (8), Росс (4), Окики (4), М. Вагнер (3), Браздейкис (0).

«Юта»: Митчелл (21 + 7 подборов + 7 передач), Гобер (21 + 15 подборов + 4 блок-шота), О'Нил (14 + 7 подборов), Богданович (13), Инглс (5 + 6 передач) – старт; Уайтсайд (12 + 10 подборов), Кларксон (6), Паскалл (6), Форрест (2).

«Оклахома-Сити» – «Сан-Антонио» 99:94 (14:28, 31:27, 34:14, 20:25) 

«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (14 + 8 подборов + 9 передач), Дорт (13 + 7 подборов), Робинсон-Эрл (13), Бэйзли (11 + 11 подборов), Гидди (7 + 7 подборов) – старт; Мускала (20), Джером (9), Уильямс (7), Покушевски (3), Фэйворс (2), Крейчи (0), Маледон (0).

«Сан-Антонио»: Джонсон (22), Юбэнкс (14 + 11 подборов), Мюррэй (10 + 8 подборов + 9 передач), Макдермотт (10), Уайт (0) – старт; Уокер (15), Янг (10 + 8 подборов), Васселл (6), Форбс (3), Бэйтс-Диоп (2), Джонс (2). 

«Голден Стэйт» – «Хьюстон» 120:107 (37:32, 32:29, 34:22, 17:24) 

«Голден Стэйт»: Пул (25), Карри (20), Уиггинс (16), Грин (6 + 8 подборов + 9 передач + 6 потерь), Луни (3) – старт; Портер (15 + 9 подборов), Пэйтон (10), Бьелица (9), Тоскано-Андерсон (8), Ли (4), Муди (4), Куминга (0), Чиозза (0).

«Хьюстон»: Тэйт (21 + 10 подборов), Тайс (14), Портер (11 + 7 передач), Грин (9), Вуд (4) – старт; Шенгюн (12), Огастин (11), Брукс (7), Мартин (7), Нваба (6 + 9 подборов), Гаруба (3), Кристофер (2).

«Клипперс» – «Шарлотт» 120:106 (31:39, 30:19, 28:29, 31:19) 

«Клипперс»: Джордж (20 + 9 подборов + 8 передач + 8 потерь), Джексон (19 + 6 передач), Батюм (16), Зубац (14 + 11 подборов), Бледсоу (7 + 5 потерь) – старт; Кеннард (18), Мэнн (17 + 10 подборов), Хартенштайн (9), Бостон (0), Уинслоу (0), Джонсон (0), Ибака (0). 

«Шарлотт»: Болл (21 + 7 подборов), Бриджес (21 + 6 передач), Розир (17 + 8 подборов), Хэйворд (15 + 7 подборов), Пламли (2) – старт; Убре (16), Коди Мартин (8), Ричардс (6), Макдэниэлс (0), Букнайт (0), Смит (0), Джонс (0).

Рене Тер Велде
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