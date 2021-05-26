Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 4
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Милуоки Бакс - Майами Хит 132:98 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс 128:109 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Киев-Баскет - БК Запорожье 77:53 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Бостон Селтикс 130:108 Окончен
05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Лейкерс 102:109 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс 121:127 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:00 Юта Джаз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Киев-Баскет - БК Запорожье -:- Запланирован

«Бруклин» вновь крупно обыграл «Бостон», «Лейкерс» одержали первую победу в плей-офф

«Даллас» удвоил преимущество в серии
Баскетбол НБА
08:19
«Бруклин» вновь крупно обыграл «Бостон», «Лейкерс» одержали первую победу в плей-офф
"Бруклин" удвоил преимущество в серии / фото - Getty Images

«Бруклин» – «Бостон» 130:108 (40:26, 31:21, 38:35, 21:26)

«Бруклин»: Дюрэнт (26 + 8 подборов + 4 блок-шота), Харрис (25), Харден (20 + 7 передач), Ирвинг (15 + 6 передач), Гриффин (11) – старт; Шэмет (10), Браун (6 + 8 подборов), Грин (6), Джеймс (4), Т. Джонсон (3), Джонсон (2), Перри (2), Клэкстон (0), Луваву-Кабарро (0).

«Бостон»: Смарт (19 + 6 передач), Уокер (17 + 7 передач), Фурнье (16), Томпсон (15 + 11 подборов), Тейтум (9) – старт; Р. Уильямс (8), Г. Уильямс (5), Эдвардс (5), Лэнгфорд (4), Корнет (3), Уотерс (3), Паркер (2), Притчард (2), Несмит (0), Оджелей (0).

«Бруклин» ведет в серии – 2:0

«Финикс» – «Лейкерс» 102:109 (24:30, 23:23, 25:26, 30:30)

«Финикс»: Букер (31), Эйтон (22 + 10 подборов), Краудер (8), Пол (6), Бриджес (6) – старт; Пэйн (19 + 7 передач), К. Джонсон (6), Шарич (2), Крэйг (2).

«Лейкерс»: Дэвис (34 + 10 подборов + 7 передач), Шредер (24), Джеймс (23 + 9 передач), Драммонд (15 + 12 подборов), Колдуэлл-Поуп (0) – старт; Марк Газоль (6), Карузо (4), Кузма (2), Хортон-Такер (1), М-ф Моррис (0), Мэттьюз (0).

Счет в серии – 1:1

«Клипперс» – «Даллас» 121:127 (33:35, 40:36, 19:30, 29:26)

«Клипперс»: Ленард (41), Джордж (28 + 12 подборов + 6 передач), М-с Моррис (9), Беверли (3), Зубац (2) – старт; Джексон (15), Батюм (9), Мэнн (8), Рондо (4 + 7 передач), Ибака (2).

«Даллас»: Дончич (39 + 7 передач + 7 потерь), Хардуэй (28), Порзингис (20), Клебер (13), Финни-Смит (3) – старт; Брансон (9), Ричардсон (7), Коули-Стайн (6), Пауэлл (0), Мелли (0).

«Даллас» ведет в серии – 2:0.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Бостон Селтикс Бруклин Нетс Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Клипперс Даллас Маверикс Финикс Санс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Ирвинг намекнул на завершение карьеры
Ирвинг намекнул на завершение карьеры
Баскетбол НБА
20 мая 18:20
Плей-ин. 50 очков Тейтума помогли «Бостону» выйти в плей-офф, обыграв «Вашингтон» Леня
Плей-ин. 50 очков Тейтума помогли «Бостону» выйти в плей-офф, обыграв «Вашингтон» Леня
Баскетбол НБА
19 мая 07:47
«Индиана» уступила «Лейкерс», «Бруклин» разобрался с «Чикаго»
«Индиана» уступила «Лейкерс», «Бруклин» разобрался с «Чикаго»
Баскетбол НБА
16 мая 07:30
Шикарный ассист Хардена после возвращение из лазарета – в топ-10 дня НБА
Шикарный ассист Хардена после возвращение из лазарета – в топ-10 дня НБА
Баскетбол НБА
13 мая 14:40
Михайлюк провел хороший матч против «Сакраменто», но «Оклахома» снова проиграла
Михайлюк провел хороший матч против «Сакраменто», но «Оклахома» снова проиграла
Баскетбол НБА
12 мая 08:49
Лидер «Бостона» выбыл до конца сезона
Лидер «Бостона» выбыл до конца сезона
Баскетбол НБА
11 мая 09:00

Новости: Баскетбол

Рэндл – самый прогрессирующий игрок сезона
Рэндл – самый прогрессирующий игрок сезона
НБА
09:17
«Бруклин» вновь крупно обыграл «Бостон», «Лейкерс» одержали первую победу в плей-офф
«Бруклин» вновь крупно обыграл «Бостон», «Лейкерс» одержали первую победу в плей-офф
НБА
08:19
«Киев-Баскет» победил «Запорожье» на старте полуфинальной серии
«Киев-Баскет» победил «Запорожье» на старте полуфинальной серии
Суперлига
25 мая 21:00
Лиллард повторил рекорд плей-офф НБА
Лиллард повторил рекорд плей-офф НБА
НБА
25 мая 15:55
Определен лучший шестой игрок НБА
Определен лучший шестой игрок НБА
НБА
25 мая 14:25
«Милуоки» во втором матче серии разгромил «Майами», «Денвер» сравнял счет в противостоянии с «Портлендом»
«Милуоки» во втором матче серии разгромил «Майами», «Денвер» сравнял счет в противостоянии с «Портлендом»
НБА
25 мая 08:03
Прогноз на полуфинал Суперлиги Париматч
Прогноз на полуфинал Суперлиги Париматч
Прогнозы
24 мая 20:18
Алексей Лень — четвертый в истории и первый украинец в плей-офф НБА за последние 11 лет
Эксклюзив
Алексей Лень — четвертый в истории и первый украинец в плей-офф НБА за последние 11 лет
НБА
24 мая 14:33
Санон признан MVP первого раунда плей-офф Суперлиги
Санон признан MVP первого раунда плей-офф Суперлиги
Суперлига
24 мая 13:45
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Все новости

Анонсы

ЧМ-2021. Россия – Дания. Онлайн трансляция
WEB
ЧМ-2021. Россия – Дания. Онлайн трансляция
16:15
ЧМ-2021. Казахстан – Германия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Казахстан – Германия. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. Россия – Дания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Россия – Дания. Видео трансляция
16:15
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
18:00
ЧМ-2021. Беларусь – Великобритания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Беларусь – Великобритания. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Канада – Норвегия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Канада – Норвегия. Видео трансляция
20:15
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
22:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
22:00
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
27 мая 18:55
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
29 мая 22:00
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
29 мая 22:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55