«Бруклин» вновь крупно обыграл «Бостон», «Лейкерс» одержали первую победу в плей-офф
«Бруклин» – «Бостон» 130:108 (40:26, 31:21, 38:35, 21:26)
«Бруклин»: Дюрэнт (26 + 8 подборов + 4 блок-шота), Харрис (25), Харден (20 + 7 передач), Ирвинг (15 + 6 передач), Гриффин (11) – старт; Шэмет (10), Браун (6 + 8 подборов), Грин (6), Джеймс (4), Т. Джонсон (3), Джонсон (2), Перри (2), Клэкстон (0), Луваву-Кабарро (0).
«Бостон»: Смарт (19 + 6 передач), Уокер (17 + 7 передач), Фурнье (16), Томпсон (15 + 11 подборов), Тейтум (9) – старт; Р. Уильямс (8), Г. Уильямс (5), Эдвардс (5), Лэнгфорд (4), Корнет (3), Уотерс (3), Паркер (2), Притчард (2), Несмит (0), Оджелей (0).
«Бруклин» ведет в серии – 2:0
«Финикс» – «Лейкерс» 102:109 (24:30, 23:23, 25:26, 30:30)
«Финикс»: Букер (31), Эйтон (22 + 10 подборов), Краудер (8), Пол (6), Бриджес (6) – старт; Пэйн (19 + 7 передач), К. Джонсон (6), Шарич (2), Крэйг (2).
«Лейкерс»: Дэвис (34 + 10 подборов + 7 передач), Шредер (24), Джеймс (23 + 9 передач), Драммонд (15 + 12 подборов), Колдуэлл-Поуп (0) – старт; Марк Газоль (6), Карузо (4), Кузма (2), Хортон-Такер (1), М-ф Моррис (0), Мэттьюз (0).
Счет в серии – 1:1
«Клипперс» – «Даллас» 121:127 (33:35, 40:36, 19:30, 29:26)
«Клипперс»: Ленард (41), Джордж (28 + 12 подборов + 6 передач), М-с Моррис (9), Беверли (3), Зубац (2) – старт; Джексон (15), Батюм (9), Мэнн (8), Рондо (4 + 7 передач), Ибака (2).
«Даллас»: Дончич (39 + 7 передач + 7 потерь), Хардуэй (28), Порзингис (20), Клебер (13), Финни-Смит (3) – старт; Брансон (9), Ричардсон (7), Коули-Стайн (6), Пауэлл (0), Мелли (0).
«Даллас» ведет в серии – 2:0.
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