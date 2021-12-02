«Будивельник» на выезде не без проблем переиграл «Тернополь»

Алек Браун стал самым результативным игроком матча



«Тернополь» – «Будивельник» / Фото - superleague.in.ua

«Будивельник» продолжил свою победную серию до 7 матчей, переиграв на выезде «Тернополь» со счетом 78:71.Киевская команда прибыла в Тернополь без своего главного скорера, не успевшего восстановиться после травмы.Равенство в счете держалось до середины решающей четверти, когда несколько неудачных атак у хозяев плюс потерипозволили «Будивельнику» оторваться на 10 очков за 3 минуты до конца. Этот рывок и стал решающим в матче.Лучшим игроком встречи стал, который к 25 очкам прибавил 8 подборов.«Тернополь» –71:78 (17:13, 18:25, 18:16, 18:24): Бояркин 11+5 передач, Месяц 0, Домаркас 16, Сандул 6+13 подборов, Дашич 2 – 5 потерь – старт; Фурстингер 16+7 подборов, Долежай 12, Луценко 8+6 подборов: Браун 25+8 подборов, Стоктон 8+5 передач, Близнюк 5, Кобец 0, Гордон 7+8 подборов – старт; Рэндл 22+6 передач, Конев 6+7 подборов, Кондраков 3, Апшоу 2В следующем матче «Будивельник» в Киеве проведет выездной матч против «Киев-Баскета» 4 декабря, а «Тернополь» в этот же день дома сыграет с «Черкасскими Мавпами».