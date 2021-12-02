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«Будивельник» на выезде не без проблем переиграл «Тернополь»

Алек Браун стал самым результативным игроком матча
Баскетбол Суперлига
20:34
«Будивельник» на выезде не без проблем переиграл «Тернополь»
«Тернополь» – «Будивельник» / Фото - superleague.in.ua
«Будивельник» продолжил свою победную серию до 7 матчей, переиграв на выезде «Тернополь» со счетом 78:71.

Киевская команда прибыла в Тернополь без своего главного скорера Джиана Клавелла, не успевшего восстановиться после травмы.

Равенство в счете держалось до середины решающей четверти, когда несколько неудачных атак у хозяев плюс потери Владимира Дашича позволили «Будивельнику» оторваться на 10 очков за 3 минуты до конца. Этот рывок и стал решающим в матче.

Лучшим игроком встречи стал Алек Браун, который к 25 очкам прибавил 8 подборов.
Суперлига. Регулярный чемпионат

«Тернополь» – «Будивельник» 71:78 (17:13, 18:25, 18:16, 18:24)

«Тернополь»: Бояркин 11+5 передач, Месяц 0, Домаркас 16, Сандул 6+13 подборов, Дашич 2 – 5 потерь – старт; Фурстингер 16+7 подборов, Долежай 12, Луценко 8+6 подборов

«Будивельник»: Браун 25+8 подборов, Стоктон 8+5 передач, Близнюк 5, Кобец 0, Гордон 7+8 подборов – старт; Рэндл 22+6 передач, Конев 6+7 подборов, Кондраков 3, Апшоу 2
В следующем матче «Будивельник» в Киеве проведет выездной матч против «Киев-Баскета» 4 декабря, а «Тернополь» в этот же день дома сыграет с «Черкасскими Мавпами».

Владимир Кириченко
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Будивельник БК «Тернополь»

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